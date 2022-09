Podemos denuncia que el gobierno de San Fernando ignora "las prácticas abusivas" de la empresa de ayuda a domicilio

Podemos denuncia que el gobierno de San Fernando "sigue ignorando las prácticas abusivas de la empresa Claros SCA contra la plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio". La portavoz, Ana Rojas, apunta a presiones de la empresa a la plantilla del equipo de coordinación ante la pasividad municipal, una empresa "que se supone saliente" tras el anuncio a principios de agosto de la propia alcaldesa, Patricia Cavada, de municipalizar el servicio a principios de agosto. La concejala insiste en que la municipalización de este servicio "debe ser un hecho".

Rojas señala que desde la formación no entienden cómo el gobierno, aun conociendo estas prácticas, "sigue poniéndose de perfil" y permite la "impunidad" de una empresa que se sabe "incumplidora" y que, entre otras cuestiones, no paga las horas extra o no reconoce la categoría laboral de la plantilla de coordinación, "que además ahora sufre el desmantelamiento encubierto del propio equipo por parte de la empresa".

La responsable de la formación morada señala que hay "sospechas bien fundadas" de que la misma plantilla isleña presta servicio los fines de semana a otros municipios de la provincia. Una situación que la concejala califica de "intolerable".

San Fernando cuenta actualmente con alrededor de 500 usuarios "que necesitan de este servicio para su vida cotidiana”, algo que debe priorizar el gobierno para hacer firme a la municipalización y completarla.