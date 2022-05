Podemos critica que el gobierno de San Fernando no atienda las reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio

Podemos critica al gobierno de San Fernando por no atender las reivindicaciones de mejora de las trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. Su portavoz, Ana Rojas, recrimina al equipo de gobierno por "empujar a pasar la noche en la calle". En concreto, el colectivo ha anunciado la puesta en marcha de una vigilia ininterrumpida a las puertas del Ayuntamiento de San Fernando para exigir la jornada de 35 horas semanales en la redacción de los pliegos del nuevo contrato.

Para Rojas el gobierno isleño ha engañado a la plantilla no solo prorrogando el contrato con la empresa Claros SCA cuando se comprometió a no hacerlo sino también no tomando en cuenta sus reclamaciones laborales de cara al nuevo pliego. Las trabajadoras siguen presionando para que se aprueben las 35 horas, "que son más que necesarias y justas", y permiten "mejorar la calidad laboral" de la plantilla y también del servicio.

La portavoz recuerda que el equipo de gobierno sabe desde hace meses de este asunto pero lamenta que "nunca ha sido claro con la plantilla ni con la oposición", que ha reclamado en el pleno en multitud de ocasiones una solución a un conflicto laboral que afecta directamente a uno de los servicios municipales más importantes de la ciudad.

Podemos insiste en la municipalización del servicio de ayuda a domicilio como "herramienta para garantizar que se cumple con los derechos laborales de las trabajadoras, ahorrar costes y mejorar la calidad del servicio".