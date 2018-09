La periodista Pepa Bueno recibe en La Isla el premio del 24 de Septiembre

La periodista Pepa Bueno, directora del programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, ha sido distinguida con el Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas que el Ayuntamiento de San Fernando ha entregado esta mañana en el transcurso del acto institucional que ha centrado los actos de la jornada del 24 Septiembre.

La conmemoración del 208 aniversario de Las Cortes de 1810 ha saldado así una deuda pendiente al recordar a la mujer -precisamente excluida de aquellas sesiones y de aquel primer texto constitucional- y al hacerse eco de la repercusión social que alcanzaron las movilizaciones feministas del pasado 8 de Marzo, un "hito" en la historia del país que hizo visibles todas las reivindicaciones a favor de la igualdad real de la mujer en todos los ámbitos y en el que Pepa Bueno fue "la voz", como se ha recordado durante la conmemoración.

Tratándose de una conmemoración, la del 24 de Septiembre, que lleva en su ADN las libertades democráticas no podía este año pasar por alto lo ocurrido el pasado 8 de Marzo. "Sin mujeres no hay democracia real", ha recordado la periodista galardonada, que precisamente ha recordado que en ese "fogonazo luminoso" que fueron Las Cortes que empezaron a reunirse en La Isla hace 208 años no hubo sitio para ellas. No estuvieron "aunque, como siempre, las mujeres estaban en todas las batallas, preocupándose de que no se parara la rueda".

Pepa Bueno ha aludido durante su intervención a los resquicios que la sociedad del momento dejó para que las mujeres, a través de las célebres tertulias de salón importadas de las costumbres europeas, pudieran hacerse un hueco en el ámbito público en un momento en el que el debate político y las ideas tuvieron una especial trascendencia. Así, la periodista se ha referido al "descubrimiento" que ha supuesto para ella mientras preparaba su discurso mujeres del Cádiz del XIX como Frasquita Larrea y Margarita López de Morla, a las que ha vinculado con los primeros pasos del incipiente movimiento feminista. Mujeres, recordó, "que no están en los libros que estudiamos y que son imprescindibles para que la rueda".

Porque Las Cortes de 1810 y la histórica jornada del 24 de Septiembre fueron un paso trascendental para dejar atrás el Antiguo Régimen, un momento clave en la historia de las libertades democráticas y del constitucionalismo que, sin embargo, excluyó por completo a la mujer. "Hoy nos escandalizamos de que hace 200 años las mujeres fueran excluidas en la redacción de la Constitución", afirmó Pepa Bueno tras recibir el premio para recordar que, precisamente, lo que este movimiento por la igualdad de la mujer que ahora resuena con fuerza es que "dentro de cien o de doscientos años nos escandalicemos" ante las desigualdades que todavía hoy exhibe la sociedad actual: la violencia y los asesinatos machistas, la brecha salarial, las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar...

El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Educación, Sonia Gaya, que ha aprovechado para subrayar la apuesta del gobierno andaluz por la coeducación en las aulas desde la enseñanza Infantil. Por su parte, la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, se ha hecho eco también de la importancia y de la vigencia del movimiento del 8 de Marzo así como de las carencias que afectan a miles de mujeres al no existir una igualdad real en la sociedad.