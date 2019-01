El PP critica el "lamentable" estado del jardín vertical del Castillo de San Romualdo

La secretaria general del PP isleño, Carmen Roa, ha denunciado la falta de mantenimiento y el pésimo estado de conservación en que se encuentra el jardín vertical del Castillo de San Romualdo. De hecho, los populares ya alertaron de esta situación el pasado verano. Ahora, explica la dirigente popular, se ha conocido que el gobierno municipal contrató el 10 de diciembre a una empresa que tenía un mes para la ejecución de las obras.

"Queremos que el gobierno informe de los motivos por los cuales no se ha acometido en el tiempo establecido el contrato la reparación de este jardín. Es necesario conocer el por qué sigue deteriorándose esta zona verde singular sin que nadie en el Ayuntamiento haga nada al respecto”, señala Roa.

La concejala señala la necesidad de incluir el mantenimiento de este jardín vertical en el contrato de mantenimiento de parques y jardines. "Ya lo denunciamos en su momento y no se nos hizo caso. El nuevo contrato no está adaptado a la realidad de nuestra ciudad", se queja sobre los que considera una nueva muestra del "errar" del gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero.

Por último, Roa vuelve a insistir en su petición de respuestas "y soluciones" a un problema que no es menor y que pone en evidencia el deterioro de la gestión municipal. “Se gastó dinero en hacerlo, no lo ha mantenido y ahora vuelve a gastarse más dinero, pero la reparación del jardín no llega", finaliza.