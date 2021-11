El PP busca la ayuda de su grupo parlamentario para enmendar la ausencia de San Fernando en los Presupuestos

El PP de San Fernando ha trasladado a su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados tres temas claves para la ciudad que están usentes en la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que ha hecho el Gobierno pero que considera vitales para la ciudad: la terminación de las obras para los accesos de la CA-33 con el polígono industrial de Fadricas y la avenida Cayetano Roldán, la mejora de los accesos al Arsenal de La Carraca y a la factoría de Navantia así como su conexión con la CA-33 y la rehabilitación del puente Zuazo, que lleva una década guardada en el cajón.

El presidente y portavoz de los populares isleños, José Loaiza, se reunió la semana pasada en Madrid con Andrés Lorite, portavoz del grupo parlamentario popular en la comisión de Infraestructuras del Congreso, para exponerle la situación de estos tres proyectos pendientes que lastra La Isla, cuestiones todas que or parte del PP serán objeto de distintas iniciativas parlamentarias, preguntas e, incluso, de posibles enmiendas a los Presupuestos.

Es el caso de los accesos de la CA-33 con Fadricas, obra histórica que se quedó a medias cuando se llevó a cabo la duplicación de la vía férrea y la construcción de la estación de Bahía Sur. Loaiza, en este sentido, ha aludido a los conocidos problemas administrativos que durante su mandanto acarreó la situación en la que se habían que dado estas obras al quebrar la adjudicataria pero ha hecho hincapié en que siempre, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tuvo una partida en los presupuestos.

Eso, para el dirigente popular isleño, suponía que había al menos alguna posibilidad de que pudiera llevarse a cabo esta actuación. "Pero ahora Pedro Sánchez la ha eliminado de un plulmazo con lo que acaba con toda esperanza", apunta mientras insiste en la necesidad que tiene San Fernando de contar con un nuevo acceso para el tráfico rodado desde la CA-33.

Otra cuestión "para la que no se destina ni un solo euro en los Presupuestos" -ha explicado- es el proyecto para la mejora de los accesos a La Carraca-Navantia y su salida hacia la CA-33 a la altura de Puerto Real, una actuación "que estaba prácticamente hecha" pero que ahora "se ha quedado fuera de los PGE", lamenta.

Dicha obra, apunta el PP isleño, no solo supone una evidente mejora para los trabajadores del Arsenal de La Carraca y de la factoría isleña de Navantia sino que también supondría rebajar los costes de producción entre un 11 y un 13 por ciento, "lo que haría más competitivos a nuestros astilleros". De ahí su importancia, apostilla, "pero no sabemos nada".

La tercera gran ausencia de los Presupuestos Generales del Estado -en lo que a La Isla se refiere- es la rehabilitación del Puente Zuazo, es decir, la segunda fase del Sitio Histórico, una actuación comprometida con un convenio con el Ministerio de Fomento que sin embargo no se está cumpliendo. "No se entiende que no se esté ejecutando este convenio cuando además se trata de un proyecto que se iba a hacer con cargo al 1,5% cultural y con la compensanción por la recepción de la travesía de la antigua N-IV, la calle Real", ha explicado Loaiza. El grupo parlamentario popular ha anunciado que preguntará por esta cuestión en la próxima reunión de la comisión.

Por otro lado, Loaiza ha lamentado la "sumisión" y el "silencio" de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, ante estas notorias ausencias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y su inactividad ya que -lamenta- tampoco hace nada por reclamar la puesta en marcha de estas actuaciones. "Es triste que desde la oposición tengamos que ir a Madrid a pedir estas cosas mientras que la persona que tiene que hacerlo está aquí gastándose el dinero en sus caprichos", ha manifestado Loaiza.