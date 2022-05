El PP critica la falta de actividades municipales en San Fernando aprovechando el Gran Premio de Motociclismo

El Partido Popular (PP) critica que el gobierno de San Fernando "siga sin contar con una política de promoción turística de la ciudad siete años después". El ejemplo, expone la concejala María José de Alba, es la "total ausencia" de iniciativa municipal ante la celebración el pasado fin de semana en Jerez del Gran Premio de Motociclismo.

Al contrario de lo sucedido en las localidades del entorno, lamenta, en San Fernando no se organizó ni una sola iniciativa para atraer a los turistas y darles a conocer la ciudad, máxime cuando es un evento que se repite anualmente por las mismas fechas "por lo que se encuentra en los planes de todos los municipios de la Bahía". "Los moteros han pasado de largo mientras que otras localidades como Sanlúcar, El Puerto, Rota, Chiclana o Cádiz se benefician de este acontecimiento. San Fernando parece mirar hacia otro lado", apunta De Alba.

La edil no comprende la "inexistente" política turística que exhibe el gobierno de PSOE y Ciudadanos (Cs) "sin iniciativa propia alguna". "Se ha vuelto a desaprovechar una gran oportunidad para hacer visible la riqueza de nuestra ciudad, los valores, nuestra cultura. De nada vale ir a Fitur si no se acompaña de una programación atractiva para atraer visitantes. Lo que tendría que ser un inversión se convierte en un gasto de dinero si no va acompañado de una oferta específica que se venda a través de los operadores turísticos", afirma.

La formación insiste en que el equipo de gobierno ha dejado pasar uno de los fines de semana más largos del año en el que se unían todas las circunstancias para que San Fernando "hubiera vivido unas jornadas plenas de turismo y visitantes". Sin embargo, la "desidia" de Patricia Cavada y su equipo, se quejan, "ha impedido que nos beneficiemos de, nunca mejor dicho, el motor turístico que supone para la provincia el GP de Jerez".