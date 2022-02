El PP critica la demora de las obras de la estación de Bahía Sur

El presidente del PP isleño, José Loaiza, junto a los parlamentarios Teresa Ruiz Sillero y José Ortiz, han reclamado la solución al grave problema de accesibilidad que sufre la estación de San Fernando-Bahía Sur. Acompañados de las ediles populares, Mª José de Alba y Malu del Río, han podido comprobar como las escaleras mecánicas continúan sin funcionar afectando a viajeros y ciudadanos en general.. "Esta situación perjudica a nuestra ciudad mientras vemos como el gobierno de la alcaldesa socialista Patricia Cavada se cruza de brazos ante la falta de diligencia de sus compañeros en Madrid", ha dicho Loaiza.

"Vemos a diario como personas de movilidad reducida no pueden hacer uso de la escalera mecánica de esta estación porque el Ministerio de Transporte lleva más de cuatro años sin darle una solución. Estos son los que nos gobiernan, el PSOE, y esta es su capacidad para gestionar los asuntos que afectan a los ciudadanos. A esto se suma la falta de empuje de los socialistas de San Fernando para reclamar una solución a este grave problema de accesibilidad", ha apuntado el diputado del PP, José Ortiz.

En ocasiones -relata el PP- también aparece averiado el ascensor lo que unido a una deficiente iluminación de todo el exterior de la estación hace que sea un verdadero peligro no solo para los usuarios de Renfe, sino para cualquier transeúnte que haga uso de la pasarela que conecta San Fernando con el parque comercial.

Ante ello, desde el PP se han presentado sendas iniciativas en el Congreso y el Senado solicitando la urgente reparación de una situación que repercute muy negativamente en la accesibilidad que debe tener cualquier espacio público.

"Ya nos han engañado una vez, pero no vamos a tolerar que lo hagan de nuevo", señala Ortiz. "Dijeron -los representantes del Gobierno socialista- que en 2021 las obras de reparación de las escaleras mecánicas y el ascensor ya estarían en marcha con una inversión cercana a 1,8 millones de euros. Los trabajos no ha comenzado, ni han invertido el presupuesto, ni ha cumplido con su palabra". Por tanto, "vamos a seguir reivindicando una solución inmediata a este grave problema para las personas con movilidad reducida y para todos los ciudadanos de San Fernando, que no se merecen tener esta carta de presentación ante los viajeros que llegan por tren a La Isla".

Por su parte, la senadora Teresa Ruiz Sillero ha recordado que la estación de Bahía Sur no solo da servicio a San Fernando, sino a Chiclana y todas las localidades de La Janda. "Es una estación muy importante para la provincia de Cádiz, por ello no puede ser que lleve cuatro años con problemas mecánicos que afectan a su accesibilidad", subraya.

En respuesta a las preguntas formuladas por Ruiz Sillero en el Senado, desde el Gobierno se contestó que la sustitución de los ascensores y escaleras mecánicas debería haber comenzado antes de finales del pasado año y que el periodo de ejecución de los trabajos era de ocho meses. "Pues bien, no se ha movido ni un tornillo y llevamos ya un mes y medio de retraso acumulado para la finalización de las obras, lo que hace prever que vamos a estar todo este año con los mismos problemas en los accesos a la estación".

Desde el PP se niegan a aceptar "esta falta de diligencia del Gobierno de Pedro Sánchez": "Resulta imposible para muchas personas venir a esta estación. Hay usuarios que se ven obligados a desplazarse a otras estaciones cercanas por los problemas que presenta la de San Fernando-Bahía Sur. Vamos a seguir reclamando que las obras empiecen ya y terminen cuanto antes. No nos vamos a cansar de pedir lo que es una necesidad para la ciudadanía”, insiste la senadora popular.