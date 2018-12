De Alba (PP) asegura que las ayudas para pagar la luz y el agua no se aplican desde hace meses

El PP afirma haber recibido denuncias de vecinos a los que se les va a cortar la luz, el agua o ambas cosas por impago a pesar de los convenios formalizados por el Ayuntamiento con las respectivas concesionarias, Hidralia y Endesa, para evitar situaciones de este tipo.

Ha sido la concejala de los populares, María José de Alba, la ha denunciado estos hechos que asegura que están produciéndose en San Fernando para exigir explicaciones a la alcaldesa, Patricia Cavada. La formación que lidera José Loaiza exige saber si esos convenios siguen activos.

"Hemos recibido denuncias de personas a quienes les van a cortar el agua, la luz o ambas cosas. Desde el PP, al respecto, nos preguntamos, ¿qué es lo que ha ocurrido con los convenios firmados por el Ayuntamiento con Hidralia y Endesa precisamente para evitar que quienes peor lo están pasando sufran la pérdida de una energía básica en sus hogares?", cuestiona la edil.

El PP demanda una respuesta "urgente" porque estas denuncias "nos constatan que no se están cumpliendo las bases de ese convenio y hay familias que están a punto de encontrarse sin luz y sin agua en sus casas". Reclaman directamente a la alcaldesa "una respuesta y una solución a este grave problema que deja en muy mal lugar a este gobierno socialista, que cada vez es menos social, como evidencian los hechos".

Además, desde las filas populares se le reclama a Cavada que "no confunda a los isleños". "No puede jactarse públicamente el pasado 9 de julio que las familias de San Fernando en riesgo de exclusión social estaban atendidas en sus necesidades básicas por la Junta y el Ayuntamiento, cuando no es así, no es verdad".

De Alba asegura que el Ayuntamiento no está dando ayudas ni para agua ni para luz desde hace meses. "En esta sede, se llevan recibiendo denuncias de que el Ayuntamiento no está dando ayudas para suministros mínimos vitales, y ya incluso hay personas que nos han alertado que ya tienen fecha prevista para el corte de suministro, incluso a otras ya se le ha cortado el mismo".

"Por ello reclamamos una respuesta urgente del gobierno de Patricia Cavada y que desde ya comiencen a dar cobertura a las personas que, reuniendo los requisitos, necesiten de la ayuda del Ayuntamiento para evitar que se queden sin luz y agua en sus hogares, y más aún en las fechas que se avecinan", insiste De Alba.

Críticas a las políticas sociales de Cavada

No es la primera vez que el PP cuestiona las políticas sociales del Ayuntamiento que gobiernan socialistas y andalucistas.

"Llevamos los cuatro años del mandato socialista al frente del Ayuntamiento isleño oyendo las mismas palabras que no pasan de ser meros eslóganes políticos: participación, igualdad, cohesión social, integración… Son palabras que quedan muy bien en el discurso pero que, a la vista de los hechos, en el caso de San Fernando y en el día a día de miles de isleños, no se cumplen", afirma María José de Alba.

El Partido Popular -recordó- lleva denunciando reiteradamente durante todo este mandato los retrasos que sufre la aplicación de la Ley de Dependencia en San Fernando desde el despido de dos Trabajadoras Sociales en 2016 que realizaban este trabajo a tiempo completo.

También denunció el PP que la Renta Mínima de Inserción (RMI) se está concediendo con mucho retraso en nuestra ciudad por parte de la Junta de Andalucía. Esta ayuda autonómica para personas en situación riesgo de exclusión social, que sustituyó al conocido como Salario Social, no está cubriendo la realidad de la demanda. "La Renta Mínima de Inserción, ya podemos decir, que no está cumpliendo con su objetivo. Una familia sin recursos no puede esperar casi un año a recibir una respuesta a sus necesidades cuando estas además son básicas. Quienes reclaman el RMI necesitan, ante todo, una respuesta urgente. Y aquí ni la Junta ni el Ayuntamiento de Patricia Cabada están cumpliendo, y le están dando la espalda a cientos de familias isleñas", concluyó.