El PP airea un informe del interventor en contra de los presupuestos

El PP isleño ha pedido al gobierno municipal que comparten Cavada (PSOE) y Fran Romero (PA) que dé marcha atrás y aplace la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir los presupuestos municipales de 2018, una sesión a la que el ejecutivo acude sin haber cerrado ningún acuerdo con los grupos de la oposición "e incluso jactándose de ello", dice el portavoz y candidato de los populares en San Fernando, José Loaiza.

La formación ha instado al equipo de gobierno a que "se siente con los grupos políticos" para negociar y cerrar "de verdad" unos presupuestos. "Si se hace y nos ponemos a trabajar en 15 o 20 días podríamos estar aprobando unos buenos presupuestos para la ciudad con la mayoría del pleno".

Loaiza, además, ha calificado de mera "estrategia electoral" la maniobra del ejecutivo de Cavada para llevar los presupuestos al pleno en solitario, algo que -afirma- "solo busca culpar a la oposición de tener paralizada la ciudad".

El candidato y portavoz del PP, además, ha lanzado un ataque directo a la propuesta de presupuestos que el equipo de gobierno ha puesto sobre la mesa al airear que el propio interventor del Ayuntamiento informa desfavorablemente al expediente al considerar que los presupuestos están inflados en más de 4,5 millones de euros de ingresos que el Ayuntamiento no va a tener. "Eso quiere decir que hay inversiones que están anunciando a los ciudadanos que no se van a poder hacer y promesas que, por tanto, no se van a poder cumplir".

Advierte además el PP poniendo de manifiesto su rechazo a la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno que se plantean nuevas operaciones de crédito que llevarían a endeudar al Ayuntamiento en siete millones de euros, "cuando se tienen hasta 19 millones de remanente sin gastar".