El PP de San Fernando rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco y defiende su memoria frente al "olvido interesado"

El PP de San Fernando ha vuelto a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco coincidiendo con el 26 aniversario del secuestro y asesinato del concejal de Ermua a manos de la banda terrorista ETA.

El acto se ha llevado a cabo este lunes junto a la glorieta que La Isla dedica a las víctimas del terrorismo, donde los populares, arropados por algunos ciudadanos, han guardado un minuto de silencia en su memoria y han dado lectura al manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco recordando que "ni podemos ni queremos olvidar".

El presidente del Partido Popular de San Fernando, José Loaiza; acompañado de su portavoz en el Ayuntamiento, María José de Alba; y de la concejala Inmaculada Marín, número 5 de la candidatura del PP al Congreso en las Elecciones Generales del 23-J, han sido los encargados de intervenir en este sencillo homenaje que ha culminado con una ofrenda floral ante una fotografía del concejal asesinado el 13 de julio de 1997.

Marín, precisamente, ha sido la encargada de dar lectura a un manifiesto que ha señalado que "Miguel Ángel Blanco es nuestro referente y es nuestro deber transmitir a los jóvenes su historia, que es parte fundamental de la historia de la España democrática".

Así, se ha insistido en defender su memoria frente al "olvido interesado" y frente a la "distorsión de la historia".

"Es una anomalía democrática que partidos que legitiman a ETA en sus fines y medios, que no la condenan, que llevan terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales, que no han realizado la más mínima autocrítica, hayan sido decisivos en la gobernabilidad de España. Es inmoral el poder político que se les ha regalo a aquellos que todavía hoy no reprueban el crimen de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo", ha lamentado la edil Inmaculada Marín al dar lectura al manifiesto.

"Esto ha ocurrido porque la línea divisoria que se trazó con Miguel Ángel Blanco entre demócratas y ETA se ha difuminado, porque no se ha exigido a su entorno político una regeneración moral por su responsabilidad de complicidad terrorista, porque se ha cedido a sus pretensiones de escribir la historia del terrorismo, porque se ha trasladado a los asesinos de Miguel Ángel Blanco al País Vasco sin la exigencia de arrepentimiento. Este es el balance de una legislatura que será recordada como infame para la dignidad de la Memoria de Miguel Ángel Blanco".

También José Loaiza ha insistido en la importancia que tiene celebrar cada año este homenaje y -ha subrayado- más si cabe ahora, en plena campaña electoral del 23-J.

Por su parte, María José de Alba ha señalado el punto de inflexión que supuso en su momento el asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco, "que hizo que el miedo cambiara de bando y que un país entero se levantara y dijera 'basta ya' al terrorismo".