El PP de San Fernando exige al gobierno que ponga freno al deterioro de El Almendral

El Partido Popular (PP) de San Fernando exige al gobierno de Patricia Cavada una actuación urgente en la avenida Almirante León Herrero ante los graves desperfectos que presenta la zona, muy especialmente su acerado.

La concejal María José de Alba, junto a las ediles Carmen Roa y Malu del Río, y vecinos de esta barriada, conocida como El Almendral, han comprobado el lamentable estado de conservación que presenta. "No hay semana en que alguna persona no sufra las consecuencias del levantamiento de la solería y el mal estado que, en general, presenta toda la zona", denuncian los vecinos. De hecho, hace escasamente un par de semanas, una mujer sufrió la rotura de ambos codos al tropezar con una parte de la acera cuyo deterioro supone un peligro real para los peatones.

A esto, denuncia el PP, se suman los problemas comunes al resto de la ciudad, como es la falta de limpieza y mantenimiento municipal. "Patricia Cavada y su gobierno destinan millones del presupuesto municipal a obras faraónicas pero se olvidan de resolver los problemas que afectan al día a día de los vecinos", ha subrayado De Alba.

La edil popular sacó a colación el reciente anuncio de la alcaldesa socialista sobre la presentación a los fondos Next Generation, de un proyecto para reformar León Herrero. "No puede fiar la resolución de los problemas más urgentes de los isleños a presentar proyectos a concursos. En 2019 ya le denegaron los fondos europeos para esta zona, y ahora en 2022 lo vuelve a intentar. Y mientras, son los isleños los que sufren el deterioro diario de los servicios públicos. No se puede gobernar una ciudad esperando que otras administraciones te resuelvan todos los problemas mientras se gasta el presupuesto municipal en obras faraónicas que no son necesarias", ha señalado.

"En arreglar estos boquetes y estas farolas, en pintar estos pasos de peatones y limpiar estas calles es en lo que hay que gastar el dinero de los isleños, y no en cambiarle la cara, por ejemplo, a la Plaza del Rey", ha insistido.

De Alba ha vuelto a requerir del Ayuntamiento una actuación urgente en todo El Almendral para evitar que avance su deterioro "y se haga más fácil el día a día de miles de isleños".