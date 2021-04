El PP de San Fernando llama "cínico" al gobierno municipal por "sacar pecho" del superávit de 2020

El PP de San Fernando ha llamado "cínico" al gobierno de Patricia Cavada tras el balance realizado a finales de la semana pasada acerca de la liquidación de los presupuestos municipales de 2020 que se llevará al próximo pleno. "Para cualquier ciudadano resultará muy triste ver como quienes dirigen el rumbo de San Fernando dicen una cosa y luego la contraria sin ningún tipo de rubor, quizás confiándose en la mala memoria que le presuponen a los isleños. Nada más alejado de la realidad. Los isleños no solo gozamos de memoria sino que, además, tenemos hemeroteca", ha afirmado la formación en un comunicado que ha remitido para valorar el superávit del último ejercicio.

Para los populares, resulta "lamentable" que el delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, "alardee" de cerrar el año con un superávit de 2,6 millones de euros. "Resulta lamentable viniendo de quien, cuando se encontraba en la oposición, criticaba con dureza situaciones análogas, sin pandemias de por medio", censura la formación.

De hecho, recuerda, Conrado Rodríguez manifestaba contra el PP en 2015 que "si hay superávit es porque no se han gastado a pesar de todo lo que había que hacer". Los populares citan textualmente las declaraciones del edil socialista: "Es dinero que no se ha sabido utilizar ni en inversiones ni en la creación de empleo que tanto necesita La Isla. Para el PSOE, ahora en la Alcaldía, tan malo resulta tener déficit como no haber sabido emplear bien los recursos de los que dispone el Ayuntamiento para prestar servicios a los ciudadanos, mejorar su calidad de vida y atender sus necesidades. No se puede decir que eso sea una buena gestión. No se puede estar diciendo siempre que no hay dinero para nada, que no se puede hacer nada y al final terminar con superávit. Es algo que no entienden los ciudadanos". Es -aseguran- "para sonrojarse".

También ha echado mano de la hemeroteca para rescatar unas declaraciones de la alcaldesa, Patricia Cavada, realizadas durante el gobierno del PP, en el año 2014, cuando aseguraba que "a Loaiza le importa más tener superávit que poner en marcha un plan de empleo. Soluciones hay, y dinero también. Llevamos arrastrando esta situación durante años y muchas familias isleñas ya han llegado al límite".

Desde el PP se afirma que la "hipócrita actitud" del PSOE en este sentido "no es cosa del pasado". Y alude así a las recientes declaraciones del concejal y diputado provincial Jaime Armario al valorar el superávit de las cuentas andaluzas. "No se pueden dejar recursos sin usar en una situación como la que estamos vivienda, con una tercera ola de la pandemia, y con tantos colectivos afectados", decía Armario en estas declaraciones rescatadas por los populares.

Recuerda la formación que proponía, incluso, destinar el presupuesto sobrante "a la reconstrucción de los municipios", para a continuación añadir "esta es la mejor forma de que esos fondos que inexplicablemente ha dejado de invertir la Junta de Andalucía en una año de crisis y de pandemia, reviertan en beneficio de los isleños y las isleñas".

"¿4,4 millones en políticas de vivienda?"

Desde el PP no solo lamentan la "hipócrita actitud" del PSOE, que afecta de manera directa -como en este caso- a los isleños, sino que además "abochornen" con los datos que arrojan las cuentas municipales.

"¿4,4 millones de euros en inversión en políticas de vivienda? Nos gustaría ver el desglose de esa cantidad cuando no se ha construido ni una sola vivienda pública y Patricia Cavada continúa sin sacar la convocatoria de ayudas al alquiler publicadas en el BOP de octubre pasado", apuntan los populares.

"En plena pandemia, con la hostelería obligada a cerrar, a invertir para abrir y a gastar para reinventarse, el Ayuntamiento solo destina al sector 432.000 euros, y todavía hay pequeños empresarios que siguen sin cobrar lo que le corresponde de esas ayudas", insiste el PP de San Fernando.

"Con la que está cayendo -concluye el comunicado del PP- entendemos que no le corresponde a este gobierno 'sacar pecho' avalándose en unos datos macroeconómicos que no se corresponden con el día a día de los 13.414 isleños que están en paro. Son miles las familias que lo han pasado y siguen sufriendo los daños que origina una pandemia como la del Covid-19. Un poco de pudor y prudencia hubiese sido lo mas recomendable para un gobierno capaz de gastarse, en plena crisis, 25.000 euros en alfombras".