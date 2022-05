El PP de San Fernando critica el estado del carril bici y pregunta a Cavada por la anunciada inversión de 420.000 euros

El PP de San Fernando ha pedido explicaciones a Patricia Cavada sobre el destino de los 420.000 euros que, hace ahora un año, anunció iban a destinarse a "solventar las deficiencias del carril-bici en San Fernando".

La concejala popular María José de Alba advierte que nada más ha vuelto a saberse desde aquel anuncio que el equipo de gobierno lanzara en junio de 2021 "sobre un asunto que afecta al conjunto de la ciudadanía ya que la red destinada a las bicicletas suele estar implementada en las propias aceras y, por tanto, es compartido indistintamente por peatones y ciclistas".

"El deterioro que presentan los carriles bici es cada vez mayor y, por tanto, su utilización se ha convertido en un peligro latente en muchos de sus tramos", denuncian desde el PP.

La falta continuada de mantenimiento municipal -reprocha la formación que coordina José Loaiza- ha derivado en la lamentable situación actual, que además es constantemente criticada por los ciudadanos ya se desplacen en bicicleta o no.

"Queremos saber -subraya el PP- qué es lo que ha pasado con el dinero que el gobierno del PSOE y Cs supuestamente iba a emplear en reparar los 20 kilómetros de carriles bici. Lamentamos que Patricia Cavada solo se acuerde de estas infraestructuras cuando está en la oposición, pero cuando realmente tiene la posibilidad de solucionar el problema se cruza de brazos".

Recuerda el PP que en 2012, la entonces candidata y desde hace 7 años alcaldesa socialista, presentó un mapa de la ciudad con los "puntos negros" detectados en la red ciclista. "El tiempo unido a la desidia municipal por mantenerlos, ha derivado en el estado que presenta actualmente el carril-bici de La Isla", señala la formación en un comunicado.

"Para conocer el estado de la ciudad y lo que necesita San Fernando no hace falta encerrarse con expertos urbanistas en el Teatro de las Cortes", apunta en alusión al ciclo de conferencias Diálogos para repensar la ciudad que el ejecutivo viene desarrollando desde hace un par de semanas. "Lo que tendría que hacer Cavada es pisar la calle y visitar a diario, no solo cuando llegan las elecciones, la ciudad de la que tiene el honor de ser alcaldesa, algo que parece no le entusiasma".

El mal estado del carril-bici es algo constatable en toda la ciudad, insiste el PP. "Tras muchos años obviando este problema, el gobierno de Cavada adjudicó en noviembre de 2020 a un profesional externo al Ayuntamiento, un estudio técnico y económico para el trazado de itinerarios nuevos y remodelación de los carriles bici en San Fernando, por un precio total de 8.388 euros".

La redacción del citado informe tenía un plazo de ejecución de dos meses, por lo que el documento debe obrar en manos del gobierno del PSOE desde comienzos de 2021, continúa. En junio de ese mismo año, recuerda el PP, la entonces delegada de Urbanismo anunciaba, en un encuentro mantenido con distintos colectivos ciclistas y ecologistas, el presupuesto municipal de 420.000 euros con destino a los carriles bici.

"Desde entonces, el tema ha vuelto a silenciarse por parte del Ayuntamiento y el carril-bici ha continuado, un año más, sin repararse y deteriorándose. ¿Cuál ha sido el destino de ese dinero? ¿Dónde está el informe de los 8.000 euros? ¿Por qué Patricia Cavada sigue engañando a los isleños", se pregunta el PP isleño.