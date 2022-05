El PP de San Fernando enumera un largo listado de carencias de accesibilidad en la playa de Camposoto

La concejala del PP, Malu del Río, ha solicitado al Ayuntamiento de San Fernando que corrija los problemas de accesibilidad que se han detectado en el paseo marítimo de Camposoto. Pese a que esta obra fue inaugurada hace apenas un año, denuncian los populares, la edil acompañada de técnicos especialistas en la materia han puesto en evidencia lo lejos que se encuentra esta nueva avenida de cumplir con la deseable accesibilidad universal.

"La accesibilidad es un derecho que garantiza la no discriminación por razones de edad o discapacidad, así como la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en la vida social y económica", recordó Del Río.

Este derecho es avalado en España por distintas normativas, pero más recientemente por la Convención sobre Derechos de las Personas con discapacidad, en vigor desde el 3 de mayo de 2008.

Al tener este paseo la consideración de itinerario peatonales, expone el PP, "debería haberse realizado, en su trazado y diseño, de forma que se garantizase la accesibilidad, utilizando pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas con discapacidad visual en distintos puntos del recorrido".

No obstante "observamos que como el tramo peatonal no puede disponer de una línea de fachada que materialice físicamente el límite edificado, al lindar con el caño, debería haberse sustituido por una franja de pavimento táctil indicador direccional, o colocar un zócalo por debajo de 25 centímetros capaz de ser detectado por el bastón para que sirva de referencia a personas con deficiencia visual". A esto se suma el que las botonaduras que existen en el carril bici no están bien señalizadas al no dar continuidad hacia el itinerario peatonal que indique la presencia del paso de peatones.

Especialmente peligroso para las personas con alguna discapacidad -dice la edil- es el acerado que limita con el Parque Natural, donde existe un desnivel superior a 10 centímetros entre el camino y las zonas contiguas, "por lo que es necesario colocar un bordillo de seguridad de 10 centímetros de altura que impida la salida de las ruedas de una silla y sirva de guía a los usuarios ciegos".

También ha comprobado el PP cómo el pavimento podotáctil de botones señalizando los pasos de peatones existente en el carril bici no es correcto "ya que tendría que estar en el interior del mismo y contrastar cromáticamente". Lo mismo, advierte, ocurre en las paradas de autobuses donde no hay señalización podotáctil que informe de su existencia.

"Pueden parecer cuestiones intrascendentes o de poca importancia pero, para las personas con ceguera o deficiencia visual, son vitales en su día a día, amén de que el Ayuntamiento está incumpliendo la normativa al respecto", destacó la edil popular.

Por ello, "pedimos al gobierno municipal que, con carácter urgente, eliminen todas las barreras que conocen perfectamente, y que limitan la accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual del paseo marítimo de Camposoto".