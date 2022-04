¿Para qué sirven las mociones? AxSí San Fernando exige balance del grado de cumplimiento de las 256 que se han aprobado en este mandato

¿Para qué sirven las mociones que los grupos municipales llevan a pleno? No es la primera vez que se plantea la cuestión dado ya que, aunque un gran número de estas propuestas -cuyo debate acapara además horas y horas de árido debate- consigue ser aprobada por la mayoría de la Corporación Municipal, rara vez consigue luego llevarse a cabo.

El tema, desde luego, no es ni mucho menos exclusivo de este mandato, aunque este jueves el grupo municipal AxSí San Fernando insistirá en esta cuestión -a través de otra moción más- para reclamar la elaboración de un listado de todas estas propuestas que se han aprobado en pleno a lo largo del presente mandato en el que se indique además su grado de cumplimiento, ya sea por parte del gobierno local o del resto de administraciones competentes cuya intervención se haya requerido por acuerdo plenario.

Según el portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, a lo largo del mandato se han presentado 256 mociones en total, aunque casi de ninguno de estos acuerdos se sabe nada al respecto.

"Hablamos de 256 mociones presentadas hasta hoy que recogen las demandas de isleños y de colectivos locales y que buscan soluciones para sus problemas y necesidades reales de la ciudad en materia laboral, social, urbanística, medioambiental, energética, cultural, deportiva, etc. De mociones que instan a actuar al respecto a todas las administraciones, desde la local a la estatal pasando por la autonómica. Gracias a ellas, las preocupaciones e inquietudes de los habitantes de San Fernando se debaten en este foro por parte de las distintas fuerzas políticas que integran la Corporación local y se llegan a acuerdos y compromisos de los que luego no sabemos nada", afirma el edil andalucista, que recrimina al ejecutivo de Patricia Cavada su "modus operandi" basado en la "falta de información y transparencia", la "nula participación ciudadana" y la "opacidad en la gestión".

"Entre los deberes del gobierno municipal se encuentra, precisamente, confirmar que las acciones que conlleva cada moción no mueren en este salón de plenos, que el debate que establecemos en este foro no es estéril y que nuestras demandas, y con ellas las de los habitantes de San Fernando, no caen en saco roto. Necesitamos certeza de que se traducen en las acciones adecuadas. Necesitamos que el trabajo del Pleno sea evaluado y verificado por los vecinos isleños. Esto es también gobernanza democrática", sostiene.