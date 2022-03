'Mira al futuro', la campaña de cuidado y prevención de la salud visual infantil que llega a los colegios de San Fernando

El Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA) y el Ayuntamiento de San Fernando han firmado un acuerdo de colaboración con el que llevarán a cabo una campaña de cuidado y prevención de la salud visual infantil en los centros escolares de Educación Primaria de la localidad isleña que se adhieran.

Bajo el nombre de Mira al futuro, esta iniciativa dará a conocer entre escolares, docentes y familias, entre otras, información sobre los procesos visuales, disfunciones de la visión, pistas para detectarlas, consejos de prevención y la importancia de acudir periódicamente a las revisiones visuales con el óptico-optometrista, profesional universitario sanitario de atención primaria encargado de detectar y prevenir anomalías en la visión, compensar errores visuales y educar a la sociedad en temáticas relacionadas con el adecuado mantenimiento de la salud visual.

En este sentido, Blanca Fernández, decana-presidenta del COOOA, ha destacado tras la firma del acuerdo, junto a Patricia Cavada, alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, la importancia de la detección precoz de posibles disfuncionalidades en la visión y el hecho de promover hábitos saludables en el ámbito visual.

"A lo largo del día, los y las escolares infantiles someten su visión a tareas como la lectura, estudios, deportes, jugar con videojuegos, tablets y smartphones, etc. Esto supone que su visión trabaje a pleno y, frecuentemente, excesivo rendimiento, siendo más fácil que aparezcan problemas como cefaleas, fatiga visual, escozor y dolor ocular, entre otros. Estos indicadores, sumado a otros como pueden ser acercar demasiado los ojos al libro de texto o a la pantalla del ordenador, seguir la lectura con el dedo, etc., si no son evaluados por un óptico-optometrista en su etapa inicial, pueden traducirse en disfunciones visuales que conlleven falta de atención, dificultad lectora y de memorización, y derivar en un bajo rendimiento escolar".

Por su parte, la regidora isleña ha agradecido al COOOA su compromiso con la mejora de la salud visual de la población estudiantil de la ciudad, y ha agradecido a la treintena de profesionales isleños que van a apoyar la campaña su esfuerzo para contribuir al desarrollo de esta iniciativa que va a contar con todo el respaldo municipal para su difusión entre los colectivos beneficiarios.

A través de charlas presenciales en los centros escolares que así lo soliciten, diferentes personas colegiadas ópticos-optometristas andaluzas que desarrollan su labor profesional en la zona ofrecerán información del trabajo que desarrollan en sus consultas y establecimientos de Óptica y Optometría, a partir de unas presentaciones diseñadas por el propio COOOA siguiendo un riguroso protocolo basado en la evidencia científica, así como consejos y recomendaciones acerca del adecuado mantenimiento de la salud visual. En estas píldoras informativas se prestará especial atención a la salud visual infantil y los problemas que puede causar una deficiente visión.