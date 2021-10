Lydia Cacho, V Premio a la Libertad de Expresión

San Fernando ha decidido conceder el Premio a la Libertad de Expresión 2021 a Lydia Cacho. Este reconocimiento, creado en 2009, pretende rendir tributo a instituciones o personalidades que han jugado un papel importante en el desarrollo de la libertad de expresión y al derecho a la información, y se otorga en reconocimiento a las Cortes de Cádiz que el 10 de noviembre de 1810 reunidas en San Fernando aprobaron el Decreto IX que reconocía por primera vez en la historia la libertad de imprenta.

Cacho será la quinta premiada con esta distinción, que se entrega de manera bienal, tras el fotógrafo jerezano Emilio Morenatti, el periodista isleño José Oneto, el Diario de Cádiz e Iñaki Gabilondo. En esta ocasión, el acto institucional se celebrará el mismo día 10 de noviembre en el Real Teatro de Las Cortes.

Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando ha declarado que “es un privilegio y un honor para la ciudad que Lydia Cacho reciba este galardón en su quinta edición”. La regidora ha dicho de ella que “es una periodista, feminista y activista de los derechos humanos con una amplia trayectoria que incluso la ha llevado a sufrir persecución, tortura y el exilio de su país, y en la que ha denunciado la corrupción y la degradación del poder, mostrando compromiso y coraje en su lucha contra la trata de personas, los feminicidios y la esclavitud y cualquier tipo de violencia contra las mujeres y los menores”.

Como ha insistido la primera edil, la mexicana “es toda una referencia internacional por su implicación con la verdad y con la denuncia de los abusos contra los más vulnerables, poniendo en juego incluso su integridad. Su lucha y su posicionamiento a favor de las víctimas y de la justicia es admirable”.

Cavada ha puesto de relieve que este galardón también servirá para visibilizar y denunciar las penosas y difíciles condiciones en las que se ejerce hoy en día el periodismo en muchos países del mundo, especialmente en México, donde la violencia, las amenazas y los asesinatos se suceden con total impunidad y hacen de este país uno de los más peligrosos para los y las profesionales de los medios.

En palabras de la alcaldesa, “nos sobran los motivos para considerar que esta extraordinaria profesional representa todos los valores que debe tener un premio a la Libertad de Expresión y que engrandecerá un galardón con el que, 211 años después, seguimos velando por defender la Libertad de Expresión”.

Trayectoria

Lydia Cacho (México, D.F. 1963), periodista, escritora, activista social y defensora de los Derechos Humanos. Autora de 18 libros traducidos a quince idiomas y en venta en más de veinte países, y cientos de artículos y reportajes. Sus investigaciones y denuncias permitieron lograr la primera sentencia por tráfico sexual de niños y pornografía infantil en México y en América Latina (112 años de prisión).

Ha hecho televisión y radio durante años mientras defendía la vida de otras personas y la suya propia. Por su trayectoria de tres décadas ha sido reconocida con algunos de los premios internacionales más importantes en materia de periodismo y derechos humanos por investigar crímenes y desarrollar herramientas sociales y por su labor en enseñar nuevas técnicas de cómo enfrentar la esclavitud y la trata de personas en todo el mundo. Viaja por el mundo impartiendo cursos, conferencias, talleres y capacitaciones de diversos temas relacionados con el periodismo de paz y los Derechos Humanos. Es experta en capacitación y asesora de diversos organismos civiles del mundo.

Cacho es especialista en investigación de violencia de género, salud, niñez y delincuencia organizada. Embajadora de Buena Voluntad para la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Durante 30 años ha ejercido el periodismo como editora, conductora, cronista y columnista en radio y televisión así como en diversos diarios y revistas nacionales e internacionales. Ahora está produciendo y dirigiendo documentales y cine.

Es cofundadora de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y miembro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Fundó el centro de atención para mujeres y sus hijos víctimas de violencia CIAM Cancún A.C, certificado por el National Training Center for Domestic and Sexual Violence (E.U.A). Es experta en ciberseguridad infantil y en pedagogía de la entrevista de víctimas menores de 18 años. Así mismo es una reconocida especialista en cobertura periodística en situaciones de riesgo y sobreviviente de tortura policiaca debido a su labor profesional.

Sus valientes investigaciones periodísticas la han llevado por 132 países y la convirtieron en la periodista más premiada de México con 55 preseas internacionales. Newsweek & The Daily Beast la consideran ‘Una de las 100 mujeres que mueven al mundo’.

Autora de los libros ‘Los Demonios del Edén’, ‘Muérdele el corazón’, ‘Esta boca es mía’, ‘Memorias de una Infamia’, ‘Con mi hij@ no’, ‘Esclavas del poder’, ‘En busca de Kayla’, ‘Sexo y Amor en tiempos de crisis’, ‘The Sorrows of Mexico’, ‘When We Are Bold: Women Who Turn Our Upsidedown World Right’, así como de seis obras colectivas. Tres de sus obras bestsellers se han convertido en libros de texto universitarios en varios países de América latina. En total, 18 libros derivados de sus conocimientos y experiencias, desde poesía hasta ficción, un manual para prevenir el abuso de menores, ensayos sobre temas de amor y género, y los mencionados superventas internacionales sobre tráfico sexual, esclavismo y pornografía infantil.

La publicación de su libro ‘Los Demonios del Edén’, en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, provocó su secuestro y torturas, además de una denuncia por difamación y denuncia de la que fue exonerada. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce que la reportera mexicana fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar "con penas adecuadas" a los responsables de esas agresiones. Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió disculpas públicas y en abril de 2019 se emiten órdenes de aprehensión contra algunos de los altos cargos implicados.

Lydia Cacho ha pasado todos estos años viviendo bajo amenazas de muerte y atentados en su contra, por los que ha tenido que huir de México en varias ocasiones, hasta el punto de que actualmente vive exiliada en España. En julio de 2019, unos sicarios enviados por tratantes de niñas a los que denunció entraron en su casa, mataron a sus dos perros y le robaron material de trabajo, entre el que se encontraba información relacionada con esos casos de pederastia. Desde nuestro país sigue su lucha por los derechos humanos, denunciando causas y buscando justicia.

Es conferencista internacional, y también directora y conductora de la miniserie educativa sobre ética en la infancia denominada ‘Somos Valientes’ (2018). Es una plataforma educativa web y serie documental cuya primera temporada consta de cinco capítulos y documenta historias reales de niñas y niños valientes en México, de diversos ámbitos y razas que demuestran estar conscientes de su entorno y quieren ser escuchados. Se basa en la educación de los Derechos Humanos como una fórmula para crear civismo, empatía y comportamiento ético a partir del ejemplo.

Durante la década de 1990 y principios de la de 2000, Cacho informó ampliamente sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. En 2020, Cacho fue presentadora y productora ejecutiva de un podcast bilingüe producido por Imperative Entertainment y Blue Guitar sobre el feminicidio. El podcast fue lanzado en inglés como The Red Note y en español como La Nota Roja. Un documental sobre el mismo tema, titulado "Flores del desierto: Historias de la nota roja", está programado para ser lanzado por Imperative Entertainment en 2021.