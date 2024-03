Jueves Santo a medias... y sin quitar ojo al cielo en San Fernando

Apenas unos minutos han separado el 'sí salimos' de la hermandad de las Tres Caídas de la suspensión del Perdón, que los hermanos de La Casería han confirmado justo cuando el misterio de Jesús Vidal enfilaba la puerta de la parroquia de la Bazán.

Una y otra decisión han dado la pauta de lo que ha sido una jornada partida por la mitad en la que la lluvia ha vuelto a imponer ese protagonismo absoluto que ha asumido en esta insólita de Semana Santa. Horas después se ha repetido esa escena con las otras dos hermandades del día. Cara y cruz: Misericordia ha optado por salir a la calle recortando su recorrido mientras que Expiración, la última del día, ha decido anular la salida ante las adversas previsiones meteorológicas que se manejaban para la noche.

Incertidumbre, nervios, tensión, lágrimas... A la jornada han regresado las mismas escenas que se repiten en el interior de los templos desde el Domingo de Ramos. Porque a la recta final de la Semana Santa isleña se llegaba con solo tres cofradías –las del Lunes– en la calle. Y otra vez con unas previsiones de lluvia que que pesaban como una losa y que volvían a poner en jaque a las hermandades del día.

Tres Caídas decide salir

La cofradía de las Tres Caídas –la más joven de la Semana Santa isleña– se convirtió así en la cuarta cofradía que se echaba a la calle en esta aciaga semana. Por eso, cuando el hermano mayor, Francisco Cuevas, anunció a los hermanos que la cofradía iba a efectuar la salida procesional la noticia no pudo sino ser recibida con aplausos y un gran alborozo. No era para menos. Porque la lluvia, además, ya había hecho mella en la jornada del Jueves Santo no hacía mucho tiempo, en 2019, cuando la hermandad se vio obligada a suspender la salida. Y luego vinieron los dos años de la pandemia. Y en 2023 una fuerte levantera que no llegó a dejarlos en casa pero que, evidentemente, les dio de lo lindo durante toda la tarde. Así que ganas había muchas, qué duda cabe.

La hermandad, la primera del día, ha intentado romper así la dinámica negra del Martes y del Miércoles Santo, ese bucle en el que parecía que habían entrado las cofradías que dejó en el interior del templo a seis hermandades. Una detrás de otra, que se dice pronto.

Eso sí, ya desde el primer momento la junta de gobierno de Tres Caídas ha informado de que intentaría aligerar su recorrido, recortar por donde pudiera para aligerar y recogerse lo más pronto posible. Incluso ha entrado un cuarto de hora antes en Carrera Oficial y ha suprimido los actos previstos en la Venta de Vargas, donde la hermandad se recrea de manera especial con varios saeteros de renombre que cantan al titular de la cofradía desde los balcones de este reputado establecimiento.

Desde luego, nada más salir a la carretera de la Carraca se vieron esos ágiles andares que la cuadrilla de hermanos imprimió al gran misterio a los sones de la agrupación musical Los Polillas, que se ha encargado de acompañar a esta hermandad de la barriada Bazán en el tramo de ida.

Perdón suspende la salida

Radicalmente opuesta era a esas horas la estampa que a la vez presentaba la hermandad del Perdón en la parroquia de la Inmaculada, en La Casería, donde en aquellos momentos la junta de gobierno acababa de informar a los hermanos de las elegantes capas blancas que no, que este año no podría ser, que el Jueves Santo se iba a quedar dentro de la iglesia porque la amenaza de lluvia era segura.

Allí, desde luego, se han vivido momentos de gran emoción en torno a las cuatro de la tarde, cuando la cuadrilla de José de la Cruz se metió bajo el portentoso paso para reubicarlo dentro del templo. La hermandad del Rocío, que tiene sus orígenes en La Casería y que está de aniversario, se encargó de dar una espectacular levantá que se saldó con un sonoro aplauso de la multitud que se congregaba en esos momentos en la parroquia. Las emociones estaban a flor de piel.

Ambas cofradías eran las primeras del día y fueron las primeras en tomar una decisión que en los dos casos resultaba extremadamente difícil habida cuenta de su largo recorrido y de las horas que están en la calle.

Misericordia también se echa a la calle

A media tarde le ha tocado a la hermandad de la Misericordia. Y esta vez ha sido también un sí rotundo. La junta de gobierno ha decidido echarse a la calle recortando su recorrido tanto a la ida hacia la Carrera Oficial –por Rosario– como a la vuelta al templo –bajando la calle Colón– con la intención de sortear la amenaza de lluvia.

Que Misericordia, la tercera del día, haya optado por salir ha entusiasmado de verdad. Ha sido como una inyección de adrenalina para una jornada que confiaba en salvarse aunque fuera solo en parte. Y en la Pastora se han vivido escenas verdaderamente emotivas en una Semana Santa tan parca en momentos cofrades en la que poner una cofradía en la calle se ha convertido en toda una victoria.

En el misterio, han vuelto a sonar las cornetas de Misericordia isleña mientras atravesaba la plaza de la Pastora, aunque en esta ocasión faltaba el sol reflejándose en dorado del canasto para que ese Jueves Santo clásico y de toda la vida fuera verdaderamente redondo. Y al palio de la Piedad no le ha faltado su buena petalada en el giro de Marconi ni el Ave María cantado en el interior del templo mientras el paso se ponía en carrera, que fue otro momentazo. Pero los nubes estaban ahí e incluso fueron a más a medida que se acercaba la noche para recordar en todo momento que la amenaza estaba muy presente.

Expiración tampoco sale

Justo cuando Misericordia estaba en Carrera Oficial, la junta de gobierno de la hermandad de la Expiración confirmaba lo que muchos habían vaticinado ya desde la mañana habida cuenta de las nefastas previsiones que se manejaban para la noche. La cofradía suspendió su salida procesional y rezó el vía crucis en el interior de San Francisco. Después, las puertas del templo se abrieron hasta la medianoche.