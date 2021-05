Juanma Moreno insiste en el "compromiso determinante" de la Junta con la industria en la Bahía de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido el "compromiso determinante" del gobierno andaluz con la defensa de la industria de la Bahía de Cádiz y, concretamente, ante el conflicto que amenaza a la planta de Airbus en Puerto Real.

Moreno ha subrayado su "preocupación" y ha asegurado que la Junta de Andalucía actúa "en la medida de sus posibilidades" y dando "respaldo institucional".

"El objetivo no es otro que evitar que se pierdan los puestos de trabajo, que no se desmantele, que no se pierda ningún punto de producción industrial en la provincia de Cádiz," ha afirmado asegurando que se trata de una cuestión "fundamental" para la Junta de Andalucía.

Trabajadores del metal aprovecharon la visita de Juanma Moreno a La Isla para insistir en sus reivindicaciones al presidente del ejecutivo autonómico. El presidente, antes de entrar en el Ayuntamiento isleño, habló brevemente con ellos, que corearon consignas en defensa de los trabajadores de Airbus y en demanda de más carga de trabajo para el sector.