El isleño Juan Ramón Mósig, doctor Honoris Causa por la Universidad de Aalto de Helsinki

El isleño Juan Ramón Mósig, catedrático emérito de la Universidad de Lausana (Suiza), ha sido nombrado Doctor Honoris Causa en Tecnología por la Universidad Aalto de Helsinki (Finlandia). El reconocimiento fue entregado el pasado 17 de junio en el transcurso de una solemne ceremonia académica.

Mósig, nacido en 1951, recibió el título de Ingeniero de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España en 1973 y el título de Doctor Ingeniero por la misma universidad en 1985.

En 1975, obtuvo una beca del Gobierno Federal Suizo para ampliar estudios en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL). Allí realizó su tesis (PhD degree) en 1983, para luego ser nombrado en 1991 Profesor Titular de Universidad (Associate Professor) y Catedrático de Universidad (Full Professor) en 1999, año en que también consiguió la dirección del Laboratorio de Electromagnetismo y Acústica (LEMA) en la EPFL.

Desde 2017, ostenta el grado de Profesor Emérito.

Durante su carrera académica, Juan R. Mósig ha sido Investigador Asociado y Profesor Invitado en muchas instituciones científicas y universitarias de todo el mundo, entre las que se encuentran: las universidades de Syracuse y Colorado en USA; el Instituto de Tecnología de Rochester, NY, USA; las universidades de Rennes y Niza en Francia; la Universidad Técnica de Dinamarca (DUT) en Lyngby, Dinamarca y la Universidad de Tecnología de Sydney (UTS), Australia.

En Suiza, el profesor Mósig ha ocupado varios cargos de responsabilidad, entre los que se deben mencionar el de director de la Sección de Electricidad y del Space Center de la EPFL, así como vicedecano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la EPFL y miembro de la Comisión Federal Suiza para Asuntos Espaciales (1998-2010) en Berna.

A nivel internacional, el Prof. Juan R. Mósig ha sido delegado suizo en Acciones de Cooperación Científica y Técnica (COST) de la Comisión Europea desde 1985, presidiendo dos Acciones específicas, COST-284 and C0603 ASSIST (2003–2011), y siendo elegido en 2015-2016 miembro del Comité Científico Senior de proyectos COST en Bruselas.

Igualmente, ha sido miembro del Comité Administrativo (AdCom) de la Antennas and Propagation Society, uno de los grupos profesionales del Institute of Electrical and Electronical Engineers (IEEE) y ha representado los intereses de la Confederación Helvética en la Unión Radio Científica Internacional (URSI).

Juan R. Mósig es uno de los tres fundadores de la European Association on Antennas and Propagation (EurAAP), sociedad que ha presidido durante 11 años. Igualmente ha organizado y presidido dos ediciones de la Conferencia Europea de Antenas y Propagación Electromagnética (EuCAP) en 2006 (Niza, Francia) y en 2016 (Davos, Suiza).

El profesor Mósig ha impartido durante más de 30 años cursos de Electromagnetismo, Microondas y Antenas. Es autor o co-autor de cinco capítulos en libros técnicos y más de 700 artículos científicos en revistas internacionales. Entre los honores internacionales recibidos, se encuentran el grado de IEEE Fellow (1999) y los premios IEEE APS Schelkunoff Award 2015), LAPC Gran Bretaña Lifetime Career Award (2015), EurAAP Award (2016) y IEEE APWL Uslenghi Award (2017).

Juan R. Mósig es miembro correspondiente de la Academia de San Romualdo (1999) y miembro de número de la Academia Suiza de Ciencias de la Ingeniería, SATW (2018).