Jaime Armario, concejal del PSOE en San Fernando durante 16 años: “Alcanzar la mayoría era un objetivo soñado, ahora el reto es mantenerla"

Acaba de poner el punto final a su etapa como concejal en el Ayuntamiento de San Fernando, que inició en 2007, hace 16 años. Aunque no era el edil más veterano de la Corporación, sí ocupaba el segundo puesto... ¿Esto es un adiós?

Es un cambio de etapa. Me afilié al PSOE con 19 años, ahora cumplo 26 años de militancia. Y esto simplemente es un cambio de etapa en ese recorrido. Han sido 16 años en el Ayuntamiento, 50% en la oposición y 50% en el gobierno y he aprendido mucho en un sitio y en otro.

¿Qué pasó con la lista de las municipales? Desde luego sorprendió que quedara relegado a un puesto imposible, el número 24 de la candidatura.

He tenido la suerte de ser concejal durante 16 años. Y esto simplemente es así. Estas son cosas que suelen pasar en los momentos en los que hay que configurar listas y equipos humanos. A mí me tocó también sufrirlo cuando fui secretario general, me tocó configurar tres listas electorales con dos candidatos distintos y tengo que reconocer que no es nada fácil porque decides sobre personas. Son muchos los compañeros que tienen la aspiración de ser concejal y tenemos la fortuna de que en el Partido Socialista hay bastante banquillo. Por mi parte, seguiré aportando mi experiencia, mantengo una relación cordial de trabajo e, incluso, de intercambio de ideas con el grupo municipal. Y sigo siendo miembro de la ejecutiva local como vicesecretario. Lo de ir el número 24 de la lista lo decidí yo por refrendar el proyecto de Patricia Cavada y del Partido Socialista de San Fernando. También por hacer valer de la gestión que se ha desarrollado en estos años, que ha dado muy buenos frutos y por participar en parte del proyecto. Desde luego, yo me siento bien después de estos años.

¿Satisfecho?

Desde la humildad, me siento muy satisfecho y orgulloso del trabajo realizado y del equipo humano con el que he trabajado en estos dos últimos mandatos en el gobierno. He tocado varios palos, desde Fiestas, cuando ya desde el primer año, por ejemplo, pusimos en marcha nuestra apuesta por fechas tan señaladas como la Navidad, por hacer una programación más atractiva; hasta Seguridad Ciudadana, con la incorporación de la Policía de Barrio también desde el primer momento, Juventud... A raíz de la dimisión de Ana Lorenzo asumí también Servicios Sociales. Y en estos últimos cuatro años he coordinado el área de Desarrollo Social y de Seguridad. A eso le sumamos también la parte de Diputación, que han sido 8 años bastantes interesantes como delegado de Desarrollo de la Ciudadanía, que me han permitido además conocer a fondo la realidad de la provincia, lo que ahora me sirve también para reforzar la campaña de la candidatura al Congreso (va en el quinto puesto) en las Elecciones Generales del 23J. La verdad es que sí, que me siento bastante satisfecho. Siempre quedan cosas en el tintero pero, como suele decirse, lo hemos dado todo.

Nueva etapa, deja el Ayuntamiento, la Diputación... ¿Qué va a hacer ahora Jaime Armario?

De momento estoy centrado en la campaña de las Elecciones Generales. Y estoy muy orgulloso de poder formar parte de la candidatura al Congreso. Agradezco en este sentido el respaldo del partido, que creo que refleja lo que han sido estos años de trabajo. Así que estoy centrado en eso, en el 23J. Lo importante no es uno mismo sino lo que nos jugamos los españoles en estas elecciones.

¿Cómo es su relación con Fernando López Gil?

Llegué a la secretaría general de la agrupación en 2002, así que ya desde antes veníamos trabajando juntos. Recuerdo que iba adonde Fernando trabajaba entonces para planificar nuestras estrategias de cara al congreso local. Y ha sido un camino de éxito desde aquellas fechas. Éramos un partido con tres concejales y un tránsfuga... ¡Fíjate en cómo era la situación! Creo de verdad que conseguimos dar un cambio que fue una revolución para el partido. Con mucha más gente claro, esto no fue una cosa solo de Fernando y mía. Pero había muchas ganas en el partido y nosotros le dimos aire fresco. Eso nos llevó a pocos meses de ese 2002 a pasar de tres a siete concejales (en 2003 con María Jesús Castro de candidata). Y en 2007 a ganar las elecciones municipales, aunque no gobernáramos luego. Por entonces hacía 20 años que el PSOE no ganaba unas elecciones en San Fernando. Por cierto, que al recordar aquel pacto que hicieron PA y PP me vienen a la cabeza ahora las declaraciones de Feijóo de que hay que dejar gobernar a la lista más votada... Fernando y yo hemos tenemos una buena relación, aunque por nuestras responsabilidades hemos tenido más o menos contacto en determinados momentos. Lo que pasa es que en aquellos años, claro, estábamos codo con codo: él era el portavoz del grupo municipal y yo el secretario general...

De hecho se hablaba mucho entonces del tándem Armario-López Gil.

Sí, y aquello funcionaba muy bien la verdad, uno desde la ejecutiva del partido y otro en el Ayuntamiento. Se nos reprochaba cierta bicefalia pero creo que ese tándem era exportable, siempre sabiendo cuál era la función de cada uno en cada momento y respetando los espacios y la toma de decisiones.

Y ahora se habla del tándem Cavada-López Gil...

Y también funciona bastante bien... ¡Tenemos una mayoría absoluta! Somos la segunda de las grandes ciudades de Andalucía donde el PSOE ha sacado los mejores resultados y una de las más importantes de España. Yo soy una persona muy disciplinada y muy de partido, muy jerárquico con las decisiones. Puedo estar en contra o pensar diferente, pero creo que si algo me caracteriza –me he criado en esos valores con la gente mayor del partido– es que cuando uno sale de la casa vamos todos a una. Sobre todo ahora con el reto que tenemos por delante.

Menciona la mayoría absoluta del PSOE isleño a pesar de la tendencia, de ese cambio de ciclo político del que se habla...

Yo me rebelo contra eso de los ciclos. Creo que si lo haces bien, si la gestión es buena, la gente, la ciudadanía te respalda... Por eso es muy valorable la mayoría absoluta que hemos conseguido en San Fernando. Hemos transformado la ciudad. Es cuando más se ha invertido en La Isla. Claro que –desde la oposición– siempre es más fácil señalar con el dedo lo que no se hace que lo que se ha hecho.

¿Cree que la oposición se ha dedicado a hacer ruido?

Creo que en estas municipales se ha notado el liderazgo de Patricia y del Partido Socialista, sobre todo a la hora de marcar la agenda de la gestión. La oposición no ha sabido o no ha querido o no ha tenido interés en marcar esa agenda, en hacerse con las riendas de la ciudad. Y la alcaldesa, doy fe, es una alcaldesa 24/7, trabajadora y luchadora. Y eso da su resultado. Soy un absoluto convencido de eso: si trabajas, al final recoges los frutos.

No sé si algún momento de esos años, cuando llegó a ser el secretario general más joven de una agrupación socialista, se imaginaba que alguna vez el PSOE iba a conseguir mayoría absoluta en La Isla.

Era un objetivo soñado, porque nunca lo habíamos conseguido en la historia de la democracia. Tuvimos ejemplos de cogobernanza de la izquierda en los primeros años, con Avelino Arias, primero con el PSA, luego con el PSOE, aliados con el PC en su día... Pero en el 89 llega Antonio Moreno con una moción de censura que rompe todo. Así que teníamos el anhelo y el sueño de esa mayoría absoluta. Ahora, que parece que vuelve la tendencia al bipartidismo, el reto es mantenerla. Y en estas municipales es verdad que el PSOE en general ha tenido una tendencia a la baja pero hemos aguantado. Lo que realmente se ha visto castigada ha sido la fragmentación de la izquierda. En todo caso, creo que se está dando un cambio de tendencia para las próximas elecciones del 23J, de movilización del voto de la izquierda a raíz de los acuerdos del PP con la ultraderecha de Vox, que está haciendo que la izquierda se movilice. Decía el otro día el ministro Marlaska en un acto en Algeciras que estamos ante una de las elecciones más decisivas de los últimos 40 años. Y lo comparto, porque se puede truncar un modelo de convivencia que hemos tenido durante todos estos años.

Antes le preguntaba por su relación con Fernando López Gil, ¿Y con Patricia Cavada?

Pues una relación normal, de absoluta cordialidad y de respeto, como no podía ser de otra manera. Sigo whatsapeándole mensajes a diario y mandándole ideas... Me considero un servidor público cuando tengo responsabilidades públicas y un servidor del partido cuando me toca estar en otras lides.

¿Con qué se queda de estos 16 años en el Ayuntamiento?

Hay dos etapas, una en la oposición y otra en el gobierno. De la primera le diría que me quedo con la estrategia que hicimos para llevar los temas locales de la ciudad, para que el debate de lo municipal, de los problemas de la ciudad, marcara el pleno ordinario a pesar de que, como sabe, a la sesión se llevaban mociones e iniciativas más propias de otros ámbitos y administraciones. Y luego, en el gobierno, fue muy divertido estar al frente de Fiestas. Era estresante pero también apasionante. Y en Servicios Sociales tengo que reconocer que he aprendido mucho. Desde luego no es un área para que un concejal se pueda lucir mucho, pero reconozco que pasar por allí me ha dado lecciones de vida. Aprendes mucho de esas personas que pasan por allí, se rompen muchos mitos, ves que es algo que le puede pasar perfectamente a cualquiera, que somos muy frágiles y solo hace falta una cadena de mala suerte. Y te das cuenta de lo importante que es tener una cobertura social. Por eso me paree muy acertada la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por implantar el Ingreso Mínimo Vital, porque es algo que dignifica a la persona. Y de la Policía Local no puedo sino subrayar su total profesionalidad y su vocación de servicio público, que he podido constatar a diario en estos años.

¿No están siempre desbordados los servicios sociales?

Tuvimos una mala etapa en la pandemia. Ahí empezó a aflorar toda la economía sumergida... Hubo un repunte importante de ayudas y tuvimos que poner más de un millón de euros. Ahora, creo que el reto de los servicios sociales está en la dependencia. Hay más recursos por parte del Gobierno de España, se ha triplicado y cuadruplicado la inversión en dependencia. Tenemos que ganar en agilidad. Quizás es el momento de que la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en la materia, se replantee el modelo para que sea más ágil para los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento ponemos toda nuestra voluntad pero la excesiva burocratización no permite ganar esa agilidad.

Llegó a Diputación con Irene García, que ha sido también secretaria general del partido en la provincia y con la que ha tenido gran afinidad.

Con Irene y con Juan Carlos (Ruiz Boix) también tengo afinidad. Es verdad que he compartido mucho trabajo con Irene y he tenido la suerte de que me ha dejado hacer. Le dio la vuelta a la situación en la que se encontraba la Diputación, que estaba ajena a la realidad de la provincia y a los ayuntamientos. A mí además me ha tocado un área bastante bonita, de promoción... También con mucho trabajo, pero apasionante.

Con las primarias y Susana Díaz se vivieron momentos bastante tensos en el partido...

Si, como parece, las primarias se van a quedar, tenemos que madurar y vivir con ellas con cierta normalidad. Todos tenemos que hacer pedagogía de las primarias: es un momento determinado en el que eliges, te gusta más o te parece mejor uno u otro. Y cuando termina, lo que importa es el Partido Socialista, lo que tenemos que hacer, las mejoras para que queremos conseguir para la ciudadanía, lo que tenemos que progresar en la sociedad. Tenemos que conseguir que se vivan con cierta normalidad y no de esta manera tan personalista... Claro que no es fácil. Desde luego yo no considero que esté en una guerra. Tampoco fuera del partido, en la política en general. Uno no está en posesión de la verdad absoluta sino que tiene una serie de valores e ideas que te llevan a desarrollar un programa. Pero hay que pensar que el otro, el que está en frente, puede tener algo de razón. Y que a veces hay que ceder para llegar a puntos en común en este espacio de convivencia democrática.

Acaba de comenzar la campaña de las Elecciones Generales. Forma parte de la candidatura (número 5) por Cádiz que encabeza Marlaska. ¿Cómo lo ve? ¿El PSOE lo tiene tan difícil como lo pintan?

Lo que pasa es que hay una campaña de la derecha para crear tendencia. Las urnas están vacías y lo que hay que hacer es llenarlas de votos el próximo 23J. Tiene que haber más participación que nunca. Y yo creo que va a ser así, por la importancia de estas elecciones en las que nos cuestionamos el modelo de convivencia que tenemos. El PSOE va a ganar y va a gobernar porque podemos mirar a los ojos a los ciudadanos, porque todas las medidas que hemos adoptado -ya sean los ERTES, el SMI, el IMV, la subida de las pensiones, el incremento de las becas, el transporte público...- han beneficiado a cualquier familia de este país. Y son acciones que se han adoptado, primero, en una situación de pandemia y, luego, en un escenario como es el que deja la guerra de Ucrania, que nos ha afectado con la inflación... A pesar de ello, España tiene la tasa más baja de inflación de Europa, estamos en casi 21 millones de personas cotizando en la Seguridad Social, un récord histórico. La tasa de desempleo ha bajado a niveles de 2008, de la época de la burbuja inmobiliaria. Uno de cada dos contratos que se hacen son indefinidos, hemos bajado la tasa de desempleo juvenil en un 6 por ciento... Yo creo que vamos por el buen camino.

¿Y los acuerdos con las formaciones como Bildu o los independentistas?

Lo que ha hecho el Gobierno de coalición es marcar diferentes medidas y hay grupos parlamentarios que la han apoyado. Hay 15.000 pensionistas en San Fernando a los se le ha subido un 8,5 por ciento la pensión. Pues esa subida tiene el voto en contra del PP. Hay otros grupos que sí la han apoyado, pero no hay un pacto: es una acción del Gobierno que ha contado con apoyos. Y eso es lo que tendría que hacer el PP, que ahora parece que dice que sí, que la reforma de la ley laboral es buena. Como dice Zapatero, Feijóo está derogándose a sí mismo. Pero eso concede una estabilidad laboral como nunca y nos da unos datos de empleo como nunca. Y ha supuesto además reducir las brechas de desigualdad de género e incrementar la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Hay que pensar el para qué se hace algo más que con quién se hace.

En San Fernando, aunque el PSOE consiguió la mayoría en las municipales, hace un año que votó al PP de Juanma Moreno en las autonómicas...

Y en las anteriores autonómicas votó a Cs, fíjese. Cada vez más, los ciudadanos votan distinto en unas elecciones y otras. En las municipales tuvimos una participación del 52 por ciento y ahora creo que vamos a subir 10 o 12 puntos más. Y eso es mucha gente que no votó en las municipales y que ahora sí va a ir a las urnas. Confío en que la izquierda se movilice. Esta ciudad, aunque parece más tradicional, tiene también unos núcleos en las barriadas que tienden a la izquierda. La clave, como le digo, está en la participación.