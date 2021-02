IU considera necesario una revisión de los presupuestos de 2021 ante la situación de San Fernando por el covid

Izquierda Unida (IU) denuncia la falta de participación en la elaboración de los presupuestos municipales de 2021 y considera necesario que el documento se revise ante "los recientes datos de desempleo y de emergencia social" que sufre San Fernando. "El gobierno local ningunea la participación ciudadana y gestiona la ciudad con criterios de empresa privada", asegura Gonzalo Alías, coordinador de IU La Isla.

"Hay una oposición sin ideas a la que no le queda más remedio que reconocer que la mesa por el empleo, que se creó a instancias de Izquierda Unida, es la única herramienta útil que permitiría analizar y afrontar los problemas de desempleo de nuestra ciudad. Curioso es, cuanto menos, que Loaiza pida su convocatoria cuando fue él quien se encargó de vaciarla de contenido y de desviar su propósito", apunta Alías, que se refiere a que el portavoz popular pidió la convocatoria de esta mesa el pasado pleno.

IU recuerda a la alcaldesa que no basta con presentar números y estadísticas que avalen su gestión si no cuentan con "informes que describan las posibles mejoras que se suponen detrás de esos datos". "Son preocupantes los anuncios de inversión de millones de euros que no concretan en qué van a mejorar la situación de las familias y comerciantes que peor lo están pasando con la actual crisis sanitaria", advierte.

Gonzalo Alías considera necesario que la regidora comparezca diariamente para explicar la situación, las inversiones y las repercusiones de sus decisiones, con un talante "permita encauzar de forma participada y consensuada los problemas de una ciudad que soporta los efectos más devastadores de la pandemia en todos los niveles".