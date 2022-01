IU reclama un plan de mantenimiento viario "con altura" en San Fernando

Izquierda Unida se ha hecho de las denuncias ciudadanas que le llegan por el estado de las calles, lo que ha llevado a la formación ha solicitar un plan de mantenimiento viario "con altura".

"Cavada piensa poco en el día a día de La Isla, tiene que arremangarse para que nuestras calles sean seguras para la conducción. Este equipo de gobierno debe centrarse en trabajar para la gente que vive en La Isla y para la que trabaja en La Isla", afirma el coordinador de la formación, Gonzalo Alías, que hace especial hincapié en el mal estado de los espejos viales convexos, muchos de los cuales están rotos y otros están tan sucios que resulta imposible que reflejen nada.

"Mientras no limpien los espejos, habrá más riesgos en la conducción. Mientras no reparan aquellos que están rotos, son inútiles para quienes conducen y aumentan la probabilidad de que los restos caigan e hieran a alguien. Mientras no estudian ni instalan todos los necesarios, La Isla no está preparada ni para el tráfico que tiene ni para el que regulará desde la opaca ordenanza de movilidad", señala.



Además de los espejos, denuncia IU La Isla, las placas de las calles se encuentran en un estado irregular. " "Las hay de azulejo y de metal, planas y en relieve, azules y blancas. Las hay rotas por el vandalismo. Las hay deshechas por el paso del tiempo. Hay calles sin ella. Todas en un batiburrillo que no permiten que se las identifique. Es necesario registrar las existentes, planificar su mantenimiento y el cambio de las placas. Es una oportunidad para poner en valor esas muestras de artesanía en nuestros barrios; incluso para añadir información sobre los personajes de nuestra historia a quienes nombra", propone Alias.



La formación lamenta también que la alcaldesa, Patricia Cavada, "siga vendiendo a la ciudad como si fuera su empresa". "Estas fiestas la hemos visto hacer el ridículo vendiendo que 40.000 turistas han visitado el centro de interpretación Camarón mientras las asociaciones de comercio y hostelería denuncian que las ventas han caído", afirma.