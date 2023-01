IU lamenta en San Fernando que Cavada "solo se acuerde del carril bici cuando se acercan las elecciones"

El candidato y coordinador local de Izquierda Unida en San Fernando, Gonzalo Alías, ha criticado que la alcaldesa, Patricia Cavada, "solo se acuerde de arreglar el carril bici a pocos meses de las elecciones".

La formación, que ha aprovechado para lamentar la falta de respuesta a las preguntas que ha realizado al gobierno municipal acerca del carril bici y de los planes que tiene al respecto, alerta de la posibilidad de que Cavada "use como material de campaña electoral" las conclusiones y los recursos del documento de Evaluación del desarrollo del Planeamiento Urbanístico de San Fernando en la perspectiva de la nueva Agenda Urbana 2030 y los objetivos del milenio que se entregó en 2021.

"Esta evaluación fue costeada con dinero público y entre sus contenidos incluía un mapa con una propuesta del carril-bici. Esperamos que Cavada no use partidista y electoralmente en 2023 lo que pudo haber empezado en 2021, en base a un estudio costeado por la ciudadanía sin contar con su participación", advierte el candidato de Izquierda Unida.

IU La Isla insiste en la falta de explicaciones públicas de los proyectos y su carencia de procesos participativos. "Cavada no facilita los documentos que permitan contrastar contenidos, evaluar posibles avances y tener ocasión de realizar sugerencias informadas en estos temas como el carril-bici", asegura Gonzalo Alías.

Destaca también la formación que "aún la ciudad no dispone de una normativa sobre movilidad". El gobierno municipal presentó una propuesta de ordenanza "que es un auténtico galimatías que no se puede aplicar tal y como está redactado", insiste Alías. Izquierda Unida -subraya- presentó un documento de casi 100 páginas destacando algunos de los errores que presentaba la propuesta de Cavada y ofreciendo recomendaciones para poder construir una normativa útil para La Isla.

IU destaca también que en ninguna de las propuestas de Cavada para el carril-bici contó con el documento del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre la Estrategia Estatal por la Bicicleta.

"Hoy día lo único que hay sobre el proyecto de carril-bici es un estudio que no está accesible en la web municipal, y un anuncio realizado por un comentario en una red social del Ayuntamiento que no ofrece más información concreta. También está pendiente de aprobación una propuesta de ordenanza cuyos apartados dedicados al carril-bici no se pueden concretar al desconocerse la planificación anunciada. Ante este caos y la falta de soluciones definitivas Cavada vuelve a lo de siempre desde tiempos de los andalucistas: parcheo, chapa y pintura", lamenta Gonzalo Alías.

IU-La Isla le recuerda a Cavada que los desperfectos que se pretenden arreglar con los 50.000 euros de inversión, afectan prácticamente a todo el trazado del carril-bici de la ciudad (grietas, agujeros, desniveles, repintados y ausencia de señalización).

Y propone que La Isla participe de las conclusiones que foros nacionales e internacionales se establecen en materia de la movilidad en bicicleta por las ciudades. "Necesitamos de un estudio integral de la movilidad de la bici que conviva con los peatones, no que les robe las aceras. No obligar a las personas que usan silla de ruedas a compartir el carril-bici tal y como propone Cavada. Y es necesario contar con un proceso pedagógico y participativo para que la ciudadanía valore, aproveche y haga un buen uso de una estructura de carril-bici sostenible", sentencia Alías.