Hidralia advierte de que las toallitas pueden averiar el alcantarillado de San Fernando

Hace un año aproximadamente la empresa de Agua y Alcantarillado, Hidralia, informaba de la retirada de la red de saneamiento de una tonelada de residuos en apenas una jornada. Lejos de mejorar, la situación se mantiene y desde el servicio se recuerda que "las mascarillas y las toallitas siempre a la papelera", para evitar que el alcantarillado se averíe con estos desechos.

En esta ocasión, en sus redes sociales Hidralia muestra foto del resultado de los trabajos de los operarios y la maquinaria en la calle Ferrocarril, en el polígono industrial de Fadricas, y en la barriada Bazán. En ambos casos las tareas de desatasco han terminado con cubos de residuos, especialmente toallitas.

😱 El #MonstruoToallitas ha aparecido hoy en #SanFernando😠 Así nos lo hemos encontrado en calle Ferrocarril🚮 Recuerda: las toallitas y las mascarillas siempre a la papelera❌🚽 ¡Nunca por el retrete!👹 #ElMonstruoExiste pic.twitter.com/cDzkrPMIov — Hidralia (@InfoHidralia) February 1, 2021

No es la primera vez que Hidralia -también el Ayuntamiento- hace un llamamiento a la ciudadanía para que haga un correcto uso del sistema de alcantarillado y no arroje residuos por el desagüe que podría colapsar los conductos de las viviendas e incluso la red general. Las toallitas húmedas no se arrojan al inodoro, tampoco mascarillas y guantes, elementos de los que se notó un aumento en julio con la limpieza de los imbornales de la ciudad. En noviembre el balance anual de 2020 advertía de la retirada de más de 100 toneladas de desperdicios de la red.