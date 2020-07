"Me da miedo pisar el suelo de mi casa. Es muy fuerte pero es la realidad", dice Cristina, la más joven de la casa. Las vigas de madera están en las últimas por las termitas y el suelo del primer piso en el que viven ha dejado de estar firme en algunas partes. "La puerta del frigorífico se abre sola por el desnivel", apunta.

No es el único problema. A su padre, Francisco, le preocupan los techos, también de vigas de madera, cuyo deterioro resulta evidente a pesar de los esfuerzos que prácticamente a diario lleva a cabo por contener el desastre y reforzar como puede los travesaños para aliviar el peso. Cuando llueve, el agua entra en la casa por el mal estado de las cubiertas. "Si cae una tromba fuerte de agua, el techo puede venirse abajo", advierte. Es una posibilidad que le quita el sueño.

Viven en el antiguo patio de vecinos Rodríguez Arias, justo detrás del centro de salud. "La casa es de 1888", apunta el padre. "Llevo 30 años viviendo aquí de alquiler", dice junto a su mujer, Conchi. Es una renta antigua. La vivienda abarca apenas unos cuantos metros cuadrados que forman dos dormitorios, un salón y una exigua cocina pegada a un baño aún más pequeño, oxidado y en penosas condiciones. Las carencias afloran por todas partes a pesar de que se nota el empeño de la familia por mantener a raya el deterioro de una finca enorme que está prácticamente en ruinas.

No tiene otro sitio adonde ir ni puede permitírselo. La familia es usuaria de Servicios Sociales y en el Ayuntamiento conocen bien su caso. Ahora está tramitando el Ingreso Mínimo Vital. Francisco lleva años a la espera de una vivienda municipal, un alquiler social de Esisa (Empresa de Suelo Isleña) que les permita salir de la situación en la que se encuentran, dejar atrás todo y vivir en condiciones dignas. Hasta ahora no lo han conseguido.

"Yo me apunté en Esisa hace 20 años, estoy esperando un alquiler social", dice Francisco, que enseña la copia del registro fechado el 14 de abril de 2000. "¿Eso es normal? ¿20 años esperando una vivienda de Esisa y en estas condiciones?", se pregunta.

La solicitud, insiste, se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de los años. "Tanto en Esisa como en Servicios Sociales conocen el caso", insiste.

"Aquí ha venido incluso un técnico de Urbanismo para ver la casa pero no ha servido de nada", apunta. Los informes reconocen que se trata de una familia en "situación vulnerable" y hablan de "exclusión residencial", "infravivienda" y "graves problemas estructurales". Por eso no se explica que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no haya podido acceder a un simple alquiler social. No dan demasiadas explicaciones, dicen. "Nos dicen que estamos en lista de espera, que no hay casas...".

La familia, de hecho, se plantea incluso interponer una denuncia al respecto. "Hay gente que ha vivido también en este mismo patio y en poco tiempo ha conseguido un alquiler social. No entendemos por qué razón nosotros no", afirma el padre.

El viejo patio de vecinos, además de su antigüedad, ha sufrido también los devastadores efectos del paso de okupas durante años, con los que Francisco y su familia ha tenido más que serios problemas de convivencia. Aquello -reconoce- fue un auténtico calvario: peleas, insultos, destrozos, avisos a la Policía... "Me escupían al pasar por el pasillo, se metían con mi hija...", recuerda. Hoy estas casas están tapiadas aunque todavía hay restos de lo que fue su paso por la finca.

El Ayuntamiento dice que ha remitido informe a Esisa

El Ayuntamiento de San Fernando conoce el caso y afirma que desde Servicios Sociales se ha prestado ayuda a la familia, a la que se ha atendido con frecuencia. Concretamente, expone, se le han tramitado ayudas en varias ocasiones y entre ellas, recientemente, la Renta Mínima (RMISA) de urgencia, que es incompatible con otras posibles ayudas que ahora mismo pudieran tramitársele. También asegura que se le ha informado acerca tanto del programa de ayudas al alquiler de la Junta como del ingreso mínimo vital (IMV) para que tramiten su solicitud.

En cuanto al estado de la vivienda, explica que se ha solicitado a Urbanismo un informe técnico sobre el estado de la vivienda y por eso un técnico municipal realizó una visita a la finca para comprobar la situación denunciada. Dicho informe/orden de ejecución ha sido recogido y entregado a Esisa para que tenga en cuenta la situación precaria de la vivienda de cara a la demanda de viviendas sociales, en cuyo registro está esta familia.

Con todo, al referirse al problema de la casa, desde el Ayuntamiento se recuerda que la familia reside en una vivienda privada alquilada y, por tanto, corresponde al propietario del inmueble afrontar los arreglos y reparaciones que precise el edificio. "Es el responsable principal de la situación", recuerda al referirse al estado de la residencia.

"El Ayuntamiento sigue trabajando para contar con más viviendas sociales con las que dar respuesta a este tipo de situaciones. Por un lado con la ejecución de las viviendas de Alsedo con las que se va a poder tener respuesta a los casos más graves. También se siguen buscando viviendas susceptibles de tener este uso en el mercado, para contar con una bolsa de viviendas", explica a hablar del problema de la infravivienda.

Asegura además que ahora mismo se está priorizando el uso de algunas viviendas sociales "que podrían estar disponibles pronto" para las familias demandantes que están en el registro.