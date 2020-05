Cavada calcula que unas 1.300 familias se podrían beneficiar en San Fernando del Ingreso Mínimo Vital

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mostrado hoy su satisfacción por la nueva medida del Gobierno central, el Ingreso Mínimo Vital con el que se va a dar oxígeno a las personas más vulnerables en las actuales circunstancias y ante los efectos provocados por la crisis sanitaria del coronavirus.

Cavada ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros vaya a aprobar esta iniciativa que "trae más justicia social y dignidad" frente a la actual situación, y que "garantiza la igualdad para la población que peor lo está pasando en estos momentos".

La regidora ha insistido en que el Ingreso Mínimo Vital es una medida que evidencia que las instituciones "merecen la pena" y que es el reflejo de una sociedad "dispuesta a no dejar a nadie atrás y a buscar recursos para los que no los tienen". "Este Gobierno está comprometido y es solidario con la reconstrucción de nuestras ciudades y es valiente por haber dado este paso tan necesario que nos iguala con los países más avanzados de la UE, que ya tienen esta cobertura, y nos aleja de otros como EEUU, donde los más débiles no tienen ningún respaldo para salir adelante".

La regidora ha puesto de relieve que la medida aprobada hoy "es histórica, porque nunca en nuestro país ha existido un ingreso de este tipo a nivel estatal, con esta cobertura que va a revolucionar nuestras políticas sociales y que se suma al esfuerzo que ya estamos haciendo los ayuntamientos por dar una respuesta ágil a la población más vulnerable y en riesgo de exclusión, golpeada especialmente por la crisis de la emergencia sanitaria". "Es un paso fundamental que tiene más sentido que nunca ahora, en la actual crisis en la que tantas personas lo están pasando mal", ha dicho.

Para Cavada, "el Ingreso Mínimo Vital es una iniciativa que marca un antes y después, que va a llevar dignidad a muchos hogares que están atravesando momentos durísimos, que tienen problemas para todas sus coberturas básicas en las que los ayuntamientos les estamos apoyando, y que ahora tendrán más recursos a su disposición para poder salir adelante".

En palabras de la alcaldesa, "con este salario el Estado del Bienestar, donde ya hay una Educación y una Sanidad públicas que nos arropan a todos, afianza su último gran pilar: una cobertura social que permite dar una manutención diaria a esas familias con niños que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, a todas esas personas vulnerables que están en riesgo de quedarse al margen de la sociedad".

Además, por si eso fuera poco, dice Cavada, un aspecto importante del Ingreso Mínimo Vital es que va de la mano de itinerarios de inserción laboral y social para las personas que están en riesgo de exclusión, a los que se ayuda y se les da herramientas para algo tan fundamental como encontrar un puesto de trabajo y poder avanzar. "Además de la ayuda, se les da recursos y se les dota de instrumentos para poder volver a encontrar una salida laboral, que es lo que realmente contribuye a la mejora social de la población", ha apuntado Cavada.

Respecto la repercusión en la localidad de esta medida, la alcaldesa ha apuntado que en San Fernando, afortunadamente, no hay una gran bolsa de pobreza, pero "sí sabemos que hay unas 3.000 personas -unas 1.300 familias- que se encuentran en una situación difícil, a las que escucho y atiendo a diario, que me cuentan sus problemas y a las que damos cobertura". "Hoy se da un paso muy importante para todas ellas, que ya saben que se les está dando respuesta y recursos para garantizar su igualdad en la sociedad", ha finalizado Cavada.