C's pregunta por el retraso de la obra del Mercado Central

Las obras de remodelación del Mercado Central se encuentran casi paralizadas. Es la denuncia que hace el grupo municipal Ciudadanos que pregunta al equipo de gobierno por las razones de que esta actuación, que contaba con un plazo de ejecución de cuatro meses, aún no se haya culminado. "Con las molestias que esto ocasiona a los detallistas y usuarios", advierte la portavoz de la formación, Mayte Mas.

Los trabajos para reformar el Mercado Central, concretamente, trasladar la zona de pescadería a otro ubicación de las instalaciones, dieron comienzo en enero, recuerda Mas. Entonces, reconoce, hubo una serie de complicaciones que retrasó la intervención al ser necesario el traslado de varios negocios de cara a aislar el centro de trabajo. "Tras ocho meses, sin embargo, la actuación aún no ha terminado", se queja la concejala de Ciudadanos, que advierte de que no se ve movimiento de operarios y maquinaria en el lugar. Por eso reclama al gobierno local que explica las razones de esta situación que demora el normal funcionamiento de este enclave comercial. "Nuestro grupo municipal apoyó al equipo de gobierno para que se hicieran varias actuaciones en la ciudad, entre ellas esta obra, y por ello ahora le pedimos explicaciones", deja claro.

Mas cuestiona, además, la gestión municipal, porque según han corroborado con los minoristas no ha habido muchas visitas de los técnicos para saber cómo se desarrollaban las obras. "Una actuación de este tipo no sólo hay que empezarla, sino que durante su ejecución el gobierno municipal tiene que estar pendiente, constatar que marcha bien", defiende al respecto. Deben revisar, insiste, para que no se produzcan estos retrasos que no ayuda a los negocios que se mantienen en el mercado. "Llegará Navidad y estará cerrado todavía", ironizó.