C's exige "la mejor imagen de la ciudad" también en verano

Las obras de las que han sido objetivo varias calles de la ciudad durante este verano, concretamente en las zonas de entrada y de salida de San Fernando, han recibido las críticas de Ciudadanos, que lamenta que tanto isleños como visitantes se hayan encontrado estos meses con esta situación. La concejala Regla Moreno considera que estas actuaciones "se podrían haber realizado con mayor celeridad y no tener cortadas en los meses estivales zonas de entrada y salida".

La formación se hace eco de las quejas recibidas por parte de algunos comerciantes que "veían sus negocios afectados por la lentitud de las obras acometidas en su entorno, y de la poca o nula supervisión". Algo que, como ha apuntado la edil, "supone más trabas para los turistas que nos visitan en esta época".

Moreno recuerda la "desidia" que muestra el equipo de gobierno para llevar a cabo ciertas labores y deja claro que "esperamos que estas actuaciones hayan sido aprovechadas para eliminar barreras arquitectónicas o el mal estado de firmes de la calzada y aceras, tan necesarias en muchas de las zonas afectadas". Como ejemplo de esa dejadez pone el hecho de que aún no se haya podado un arbusto que no permite el tránsito habitual en las inmediaciones del colegio Almirante Laulhé, tras un paso de peatones. "Es lamentable que a escasos días del comienzo del nuevo curso escolar no se haya tenido en cuenta la petición que hizo la formación naranja, en el pleno de junio, para podar este arbusto", se queja, más cuando a partir de unos días muchas familias transitarán por este lugar. La concejal de la formación naranja advierte de que "ni el estar con un contrato prorrogado, ni el estar a las puertas de uno nuevo son excusas para no acometer actuaciones necesarias". A partir de ahora estarán vigilantes del nuevo contrato de Parque y Jardines, que entra en vigor en unos días.