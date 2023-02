Cavada incorpora a la periodista Pepa Pacheco y al arquitecto y cofrade José Luis Cordero a la candidatura del PSOE para el 28M

La periodista Pepa Pacheco y el arquitecto José Luis Cordero Baro son dos de los nuevos rostros que el PSOE isleño incorporará a la candidatura con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, en las que Patricia Cavada aspira a revalidar de nuevo su victoria para asegurar su continuidad en la Alcaldía.

La lista de los socialistas para el 28M no se dará a conocer hasta este jueves por la tarde, tras la celebración de la asamblea convocada por la agrupación local. Sin embargo, los movimientos que se suceden en el partido desde hace varios días no han evitado que algunos de los nombres de la candidatura hayan empezado a trascender. Entre ellos, los de dos de los ediles que no repetirán en la lista, como Claudia Márquez e Ignacio Bermejo. Ambos han optado por comunicarlo a título personal a través de las redes sociales tras confirmarse que no seguirían.

Pero a ellos se suman también algunos de los 'fichajes' cuya inclusión propone la propia Cavada como cabeza de lista, como es el caso de José Luis Cordero Baro y de Pepa Pacheco, ambos dispuestos a dar el salto a la política local. Ocuparán, respectivamente, los puestos 12 y 13 de la candidatura.

Pepa Pacheco, que de salir elegida concejala daría a Patricia Cavada la mayoría absoluta para los próximos cuatro años, es licenciada en Periodismo y cuenta también con el Máster de Educación Secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura. Ha trabajado en distintos medios de comunicación como Grupo Información, El Mundo, Europa Press o La Voz de Jerez, así como en gabinetes de comunicación institucionales. Entre ellos, en el de la Delegación del Gobierno andaluz y, desde 2019, en el Ayuntamiento de San Fernando como responsable de prensa.

Precisamente, esa trayectoria de 10 años trabajando en la administración ha hecho que conozca la gestión pública de primera mano, lo que ha sido clave a la hora de proponer su inclusión en la lista.

Es también columnista de la SER Jerez y ha sido docente en redes sociales y marketing digital. Igualmente, es miembro de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ), de la que fue presidenta, y actualmente es vicedecana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA).

También es colaboradora habitual del Centro de Andaluz de las Letras (CAL) y la Fundación Caballero Bonald, así como de la Universidad de Cádiz.

Su inclusión en la candidatura de Cavada como independiente -aunque se define como progresista y de izquierdas- responde en gran medida a su trayectoria pero, sobre todo, a su destacado perfil cultural, faceta en la que está especialmente implicada como se vio en la última edición de la Feria del Libro, en cuya organización participó de manera muy activa, así como en otras actividades culturales que desde el Ayuntamiento isleño se han organizado en los últimos años, desde donde ha defendido el "potencial de crecimiento" que tiene la cultura en La Isla.

Por su parte, José Luis Cordero -que es militante del PSOE- es arquitecto con la especialidad en Urbanismo por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado con su estudio propio tanto para particulares como para distintas administraciones y, actualmente, ejerce como profesor de Secundaria en el IES Sancti Petri. Su gran conocimiento de la ciudad y su perfil, evidentemente, lo hacen idóneo para asumir la responsabilidad de Urbanismo en el caso de que resultara elegido y de que el PSOE siguiera gobernando la ciudad durante el próximo mandato.

Cordero Baro, no obstante, es también especialmente conocido en San Fernando por su faceta social y, especialmente, por la cofrade. Ha sido hermano mayor del Rocío, miembro de la junta de gobierno de Medinaceli y pregonero de la Semana Santa de 2022. Actualmente es también vocal de la junta permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías.

Tanto Pepa Pacheco como José Luis Cordero han solicitado expresamente figurar en dichos puestos de la candidatura ya que el resultado garantizaría con seguridad asumir responsabilidades de gobierno de la ciudad y así pausar sus actividades profesionales y dedicarse en pleno a la gestión pública.