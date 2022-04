José Luis Cordero, el pregonero que anunciará el regreso de la Semana Santa de San Fernando por la puerta grande

En La Isla no hay Pregón desde el Domingo de Pasión de 2019, así que a José Luis Cordero Baro le toca ser el pregonero más esperado, el que va a anunciar el comienzo de una nueva Semana Santa en San Fernando pero también -y sobre todo- el que va a hablar del regreso de las cofradías a la calle después de dos años de forzada ausencia a causa de la pandemia.

No ha sido fácil, evidentemente. Desde que el Consejo de Hermandades y Cofradías le encomendara la tarea, allá por julio de 2020, han pasado casi dos años y muchísimas cosas han cambiado. Durante todo este tiempo ha tenido además que lidiar con una doble incertidumbre: si habrá Semana Santa con procesiones en la calle y si habrá Pregón aun en el caso de que las hermandades no pudieran echarse a la calle.

Y ponerse a escribir sin esas certezas que nadie ha tenido en todo este tiempo no podía ser más complicado. Porque, claro, qué contar y cómo contarlo... ¿Cómo ponerse a escribir, por ejemplo, de la gloria de un Domingo de Ramos sin saber siquiera si iba a haber Semana Santa? He ahí el problema. "Por un lado, estaba esa incertidumbre y, por otro, también el estado de ánimo", apunta el pregonero, que confiesa que en su ordenador pueda haber hasta 10 o 12 versiones diferentes del texto. "No versiones completas, claro... Pero he tenido que cambiar mucho".

Así que José Luis Cordero es, sin duda, el pregonero de la Semana Santa de San Fernando que más difícil lo ha tenido a pesar del largo tiempo que supuestamente ha tenido para meterle mano con comodidad a su Pregón. Claro que esos quebraderos de cabeza también tendrán su recompensa este domingo, la de ser el primero en anunciar que la Semana Santa vuelve a La Isla por la puerta grande.

El Pregón de la Semana Santa, como es habitual, se celebrará este Domingo de Pasión, 3 de abril, a las 12.00 horas en el Teatro de las Cortes y, en esta ocasión, contará con la participación de la asociación cultural musical San José Artesano. Jesús Domínguez Martínez será también el encargado de presentar al pregonero que "por fin" -así lo dice él mismo- se asomará al atril para anunciar que solo quedan 7 días para el Domingo de Ramos.

"No va a ser un pregón clásico", afirma. Para eso, sostiene, "hay que ser muy bueno". Pero sí un pregón sustentado "en lo vivencial", en la experiencia propia -similar a la de cualquier otro cofrade- como recurso para llegar a lo que realmente quiere contar de la Semana Santa isleña este cofrade de las hermandades de Medinaceli, Gran Poder y Rocío, devoción esta última que le llevó además a ser hermano mayor de la filial isleña y a pregonar también las Glorias de la ciudad.

Es muy sencillo, dice al resumir ese que quiere transmitir al auditorio cuando suenen los últimos compases de la marcha Amarguras. "Se trata de la fe, de vivir la fe dentro de ese carisma de la Iglesia que son las hermandades y cofradías", explica. "Porque las hermandades, con sus peculiaridades, son una forma de vivir la fe dentro de la Iglesia igual que otras, ni mejor ni peor".