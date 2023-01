Claudia Márquez no irá en las listas del PSOE: "Finaliza mi etapa en el Ayuntamiento de San Fernando"

La concejala Claudia Márquez no irá en la lista con la que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones municipales, en las que Patricia Cavada volverá a liderar la candidatura de los socialistas.

Así lo ha anunciado la propia edil en las redes sociales a través de un largo mensaje en el que enumera los retos conseguidos en los últimos 8 años y anuncia ya su despedida del Ayuntamiento isleño como edil.

"Con esta legislatura finaliza para mí esta etapa de concejala del Ayuntamiento de San Fernando. He sido concejala de Urbanismo, concejala de la Mujer, concejala de Clima y Energía y actualmente concejala de Desarrollo Económico. Cada reto que he afrontado y cada responsabilidad que he asumido lo he hecho con el objetivo de poder mejorar San Fernando, a corto plazo con las inversiones realizadas y la participación de particulares, colectivos y entidades, y a largo plazo con el urbanismo en marcha y el nuevo planeamiento que ha de venir. En esta senda seguiré, y continuaré hasta el último día trabajando con el mismo tesón que he venido demostrando por mi compromiso con la ciudadanía", afirma.

Claudia Márquez ha protagonizado una de las grandes polémicas del mandato a raíz de las obras que acometió a título particular para la rehabilitación de una finca histórica que adquirió en el centro de San Fernando. La actuación, duramente criticada tanto por AxSí como por PP por considerar que existían numerosas irregularidades y que se vulneraba el grado de protección del inmueble, terminó incluso en los Juzgados a raíz de una denuncia que la formación política Plataforma 3R formuló en Fiscalía, si bien estas diligencias quedaron rápidamente archivadas.

Las denuncias del PP en Urbanismo, no obstante, motivaron la apertura de un expediente administrativo que se resolvió en el pasado mes de junio tras desestimarse todas y cada una de las alegaciones presentadas por la edil como propietaria de la casa. Se ordenaba además restablecer la legalidad del inmueble, paralizar las obras y se advertía de posibles multas al respecto.

Márquez ha recurrido dicho expediente a través de la vía judicial al no estar conforme con el criterio de Urbanismo, lo que ha hecho que desde la oposición se haya advertido de la enorme contradicción que supone que un miembro del equipo de gobierno recurra las decisiones que adopta el propio ejecutivo (de hecho, la resolución del expediente la firma Conrado Rodríguez).

La polémica surgida en torno a las obras de la casa de Claudia llevaron incluso a que dejara de estar al frente del área de Desarrollo Urbano en el pasado mes de abril, aunque se mantuvo en el equipo de gobierno en la delegación de Desarrollo Económico.

Por otro lado, Claudia Márquez impulsó también las diligencias que el Juzgado abrió contra la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) y contra tres de sus trabajadores a raíz de una denuncia que, siendo además presidenta del consejo de administración de la mercantil, realizó en Fiscalía.

Los hechos que se investigaban se relacionaban con la concesión de las ayudas de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) para la rehabilitación de los bloques de la barriada Bazán y, especialmente, al papel ejercido por Esisa a la hora de asesorar a las comunidades de propietarios en virtud de la encomienda de gestión que recibió por parte del Ayuntamiento de San Fernando para coordinar la gestión de las subvenciones y asegurarse del cumplimiento de los plazos y de todos los trámites relacionados con el programa para evitar que se pudieran perder las citadas ayudas.

La denuncia presentada en Fiscalía por Claudia Márquez, que a su vez era la presidenta de la empresa municipal, se realizó antes de que se liberaran los fondos europeos, durante los trámites previos a la puesta en marcha de las obras y derivó en la apertura de un proceso que implicó tanto a la propia Esisa como a sus trabajadores.

La apertura de las diligencias ha empañado la gestión de la empresa municipal a lo largo del último año y medio y ha mantenido en calidad de investigados a tres de sus trabajadores por supuestas irregularidades sin que finalmente se hayan encontrado indicios de ilícito que llevaran a continuar con el procedimiento por parte del Juzgado. En el pasado mes de octubre se archivaron las diligencias.

Ambos temas hacían que su inclusión en la candidatura de Patricia Cavada fuera un tema bastante delicado, incluso a nivel interno del partido.