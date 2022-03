Carnaval de San Fernando: La conquista de la fiesta en calle de las mujeres

Los chistes machistas, los estereotipos de género, el papel de adorno de la mujer... El Carnaval ha ido evolucionando como la sociedad, empujado por esta o al menos por una parte de la ciudadanía, y la implicación de la mujer ha ido creciendo. El documental Callejeras, de Silvia Moreno, visibiliza ese nuevo papel con ejemplos de mujeres que se han convertido en referente de esta expresión popular. Su proyección en el centro de congresos coincide con la celebración de la fiesta en la ciudad, pero también con el inicio de la programación del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Quienes asistían a esta cita disfrutaban además de la experiencia de Ana Magallanes, que además de la ponencia Mujer, igualdad y carnaval, representaba su romancero 'Salgo de Milagri'.

"Cuando empecé no había mujeres, prácticamente. Se ha ido conquistando la calle", comenta Magallanes, sobre una de las cuestiones de esta masterclass, en la que también se trató la presencia del machismo y la forma en que va desapareciendo. Siempre en ese conflicto con los límites del humor. "No estoy a favor de la censura, la libertad está en quien se ríe. Pero hay ciertas cosas que han dejado de hacer gracia, que cada vez hacen menos gracia", plantea esta pedagoga, experta en coeducación, prevención de violencia machista y psicoterapeuta emocional. Los chistes de gitanos, negros o discapacitados "ya no son graciosos", pone de ejemplo, como tampoco los chistes machistas. "Y somos conscientes de ello, pero no todos", asume.

Ese cambio en la sociedad implica un cambio a la hora de enfrentarse a la creación de letras de Carnaval. Si una cuarteta del romancero no tiene el efecto que se creía en el público, no se vuelve a usar, y ni siquiera esa idea vuelve a utilizarse al año siguiente. "No pasa nada. Somos víctimas del sistema, de no haber tenido posibilidad de aprender, de reflexionar o de no tener la capacidad crítica en el momento necesario", deja claro. Por eso entiende que se trata de una evolución, y no, de una limitación. "Todos hemos dicho bastinazos, yo la primera. Pero ahí está entender que debes cambiar para que la gente no te dé babuchazos", añade tirando de humor.

Aplica la idea pedagógica del aprendizaje de igual a igual: "Descubro qué sé, para que lo interiorices, aunque haya una jerarquía, pero no es ponerse enfrente, decir a todo 'esto está mal' y obligar a aprender desde el miedo, que lo único que hace es provocar rechazo", apunta.