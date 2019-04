El Ayuntamiento rebajará el volumen de las atracciones en Feria para las personas con autismo

El Ayuntamiento ha acordado con la Asociación Provincial de Familiares de Personas con Trastornos del Espectro Autista (Autismo Cádiz) y la asociación Asperger establecer un día en la próxima Feria del Carmen y de la Sal en el que se reducirán los niveles del volumen de las atracciones con el objetivo de que puedan asistir personas con trastornos del espectro autista.

Este acuerdo se ha cerrado en un reciente reunión que han mantenido el concejal de Inclusión y Políticas Sociales, Jaime Armario, y la concejala de Fiestas, Mar Suárez, con el presidente de Autismo Cádiz, José María Sabido, y el enlace en San Fernando de Asperger como asociación a nivel provincial, Alejandro Castañeda.

Esta iniciativa contará con la colaboración de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, que aglutina a buena parte de las casi 60 atracciones que se instalan en el recinto ferial de la ciudad, y con la que el gobierno municipal ya ha contactado para exponerle una propuesta auspiciada por las asociaciones que tratan a personas con trastornos del espectro autista.

La medida se adopta además al hilo de la que también han decidido aplicar los ayuntamientos de municipios que acogen otras ferias de importancia en Andalucía que se iniciarán en próximas semanas, como Sevilla o Jerez. Será por lo tanto la primera vez que se lleve a cabo en estas ciudades y San Fernando se sumará a una experiencia piloto que, como indica el concejal de Inclusión, Jaime Armario, "es especialmente positiva para los niños que padecen este tipo de trastornos, alentándoles así a ellos y a sus familiares a que puedan acudir a nuestra feria gracias a medidas pioneras como esta y que convertirán nuestra feria en inclusiva en este sentido fomentando la integración de estas personas".

Armario ha indicado que la disminución del volumen de las atracciones de feria se llevará a cabo, como en otras localidades, en una jornada que presumiblemente será la de la inauguración del recinto ferial, si bien aun no está definido así como las horas en las que durará este 'apagón auditivo' de la feria que no es del volumen en su totalidad para evitar también que el posible ruido de los mecanismos de las atracciones destaquen por encima de un nivel normal auditivo. Así mismo, ha explicado que hace varios años que el Ayuntamiento unificó el volumen de la música del recinto ferial, especialmente de la llamada 'calle del infierno', por lo que no habrá dificultad alguna para llevar a cabo esta iniciativa. La Feria de Sevilla, por ejemplo, reducirá el ruido el lunes por la tarde para que puedan asistir personas con autismo

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista (TEA) de nivel 1 o alto funcionamiento que conlleva dificultades en procesar adecuadamente los estímulos relacionados con la comunicación social. Los ruidos como la música a un volumen elevado pueden ser una auténtica tortura para una persona con autismo, ya que pueden provocarles crisis de ansiedad, bloqueos, ataques de pánico e incluso dolores.

Abierto el plazo de inscripción de casetas y salineras

A colación sobre la próxima edición de la Feria del Carmen y de la Sal, que se celebrará del 11 al 16 de julio, hoy lunes 22 de abril se ha abierto el plazo de admisión de solicitudes para instalar casetas en el recinto ferial, así como el de presentación para salineras, según anunció la concejalía de Fiestas la pasada semana. Las solicitudes pueden entregarse en la sede de la Delegación de Fiestas (calle Real 26) en ambos casos hasta el 17 de mayo para las casetas y hasta el 10 de mayo para las salineras.