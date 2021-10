El Ayuntamiento adjudica por casi 4.000 euros la reparación del ascensor de la escuela de adultos de San Fernando, averiado desde principios de curso

A principios de noviembre espera el Ayuntamiento de San Fernando tener por fin solventada la avería del ascensor de la escuela de adultos, que está estropeado desde comienzos del curso escolar, una situación que afecta a numerosos alumnos del centro con problemas de movilidad o que, dada su edad, tienen dificultades para subir las escaleras del edificio para llegar hasta las aulas en las que se imparten las clases.

Los trabajos de reparación del elevador, así como la sustitución de las piezas dañadas, están ya adjudicados a una empresa instaladora homologada (Orona SC) por un total de 3.856,95 euros.

Según el Ayuntamiento isleño, el arreglo está solo pendiente de que se suministren los recambios que hacen falta, que ya se han pedido una vez que se ha resuelto la adjudicación. De hecho, se espera que el próximo 3 de noviembre ya estén disponibles, lo que permitiría iniciar los trabajos inmediatamente.

La avería fue provocada "por filtraciones de agua a través del hueco del ascensor del edificio, que fueron detectadas en el mes de agosto pasado" y que dejaron inoperativa la plataforma elevadora, lo que ha generado un gran problema de accesibilidad en este edificio, estrenado hace apenas un año. La escuela de adultos María Zambrano, de hecho, se inauguró el 2 de octubre de 2020 para aglutinar en estas instalaciones a los alumnos que hasta entonces se repartían en los dos centros existentes en la localidad (en la calle San Bruno y en la Casa Colorá), espacios que ahora han sido cedidos a otras entidades y colectivos para distintos proyectos sociales.

Que en menos de un año el centro ya haya presentado varios problemas -ya el año pasado, dos meses después de su inauguración, AxSí se hizo eco de filtraciones denunciadas por los usuarios- han convertido al proyecto de la escuela de adultos en blanco de no pocas críticas. Desde el Ayuntamiento, no obstante, se asegura que lo ocurrido ahora con el ascensor -las filtraciones que han originado la avería- no tiene nada que ver con posibles fallos de la obra sino con una actuación acometida con posterioridad.

La situación, sin embargo, no ha tardado en convertirse en un problema nada más arrancar el curso dada la edad media de los alumnos que acuden a la escuela de adultos. Usuarios de las instalaciones con problemas de movilidad (algunos van con muletas, otros incluso con andadores) denunciaron hace unas semanas la tardanza del Ayuntamiento en solventar la avería del ascensor, lo que les obligaba a acceder a los pisos superiores, donde están a las aulas, por las escaleras.