El Ayuntamiento de San Fernando amplía los horarios de las pistas de tenis y de pádel

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado de la ampliación de los horarios de las pistas de tenis y pádel, sin superar el 30% del aforo permitido. Así, los usuarios podrán usar las instalaciones de lunes a sábado de 8.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas, y los domingos de 8.00 a 14.00 horas.

Hay que recordar que se permite el juego dos contra dos en ambas modalidades deportivas y que las reservas de pádel se harán en franjas horarias de una hora y media a partir de este mes de junio. El Ayuntamiento de San Fernando recuerda que se debe reservar con antelación a través de la aplicación de gestión de instalaciones deportivas municipales.

El único acceso que estará habilitado para entrar a las pistas será la puerta existente en el Paseo de la Fuente. Se podrá acceder 10 minutos antes de la hora de comienzo de la reserva y tendrá que ser abandonada tras finalizar la reserva. Como ocurre con otras instalaciones, sólo se permitirá el acceso a la instalación de los deportistas sin acompañantes.

El Consistorio isleño recuerda que para la seguridad de todos los usuarios es necesario el lavado de manos con gel hidroalcohólico en la entrada de la instalación, el uso de la mascarilla para el desplazamiento y el acceso a la pista, no siendo obligatoria para la práctica deportiva. Además, se debe mantener siempre la distancia mínima de seguridad. No estará permitido el uso de los vestuarios de la instalación ni del equipamiento y mobiliario de uso compartido como, fuentes de agua, bancos y gradas. Para finalizar, el deportista deberá llevarse su propio material y no compartirlo con otros usuarios.

Para más información, los usuarios pueden contactar con la Concejalía de Deporte en el correo electrónico ciudaddeportivabahiasur@aytosanfernando.org o a través del teléfono de atención al público 956 105 758. Y para conocer todas las actividades organizadas por esta delegación y la apertura de las diferentes instalaciones se puede hacer en la web municipal.