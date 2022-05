El Ayuntamiento de San Fernando analiza nuevos usos y ubicaciones para los tres quioscos municipales

El Ayuntamiento de San Fernando analiza las posibilidades para dar uso a los tres quioscos municipales que permanecen cerrados en sus respectivas ubicaciones en la ciudad. De hecho, estudia posibles nuevos emplazamientos para su mudanza. El gobierno explicó en qué trabaja durante el pleno del pasado jueves durante el debate de una moción del Partido Popular (PP) que demandaba medidas para dar salida a estas estructuras, y que consiguió el apoyo unánime de la Corporación.

Desde las filas populares, la concejala Inmaculada Marín recordó que la instalación de los tres quioscos se produjo en agosto de 2017 para su colocación un año más tarde en en la avenida León Herrero, las inmediaciones del hospital de San Carlos (calle Juan Sebastián de Elcano) y el Paseo General Lobo (la Glorieta). Para su explotación, sin embargo, solo se formalizó la concesión de una de estas estructuras, que solo estuvo activa unos meses.

"Es una obligación del gobierno local promover su explotación, buscarle una solución antes de que se vuelvan inservibles y el coste que supuso se convierta en dinero tirado a la basura. En San Fernando hay mucho desempleo, y muchas personas a las que ofrecerles la gestión de los quioscos. Si llegado el caso no existiera interés por hacerse con la concesión, el Ayuntamiento tendría que buscar nuevos usos para estos equipamientos", defendió la edil popular.

Para Marín la apertura de estos quioscos beneficiaría tanto a los titulares de los negocios como a los vecinos por tener un servicio de proximidad en el barrio. Por eso, plantea que se amplíe el catálogo inicial de productos para vender en estos espacios: helados, cafés, bebidas frías, chucherías, snacks y otros productos que no necesiten elaboración o que ya estén cocinados y que no necesiten manipulación.

Podemos hizo mención a una propuesta que presentó hace tres años, rechazada por el gobierno municipal de entonces, para dar utilizada a los quioscos como que se mantuvieran para la gestión municipal como puntos de distribución de red wifi o como puntos de información turística. "La asociación vecinal de La Glorieta pide que se use como espacio hostelero por las posibilidades que su ubicación en una plaza", apuntó la portavoz, Ana Rojas.

Desde el gobierno tanto la concejala de Cs Regla Moreno como el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, confirmaron que el Consistorios estudia las posibilidades de uso. En concreto, precisó el edil del PSOE se analiza tanto ubicaciones nuevas como posibles actividades. "La moción calca las bases de la licitación para la concesión que hicimos en 2018, incluido la prioridad y para qué se deben usar, pero no funcionó. Quien abrió tuvo que cerrar el negocio a los pocos meses por falta de viabilidad económica. No podemos chocar con la misma piedra", expuso. Además dejó claro, frente la propuesta de que se liciten ya por la vía de urgencia, que no podrá estar listo para el verano.

Desde el PP se plantea un cambio de imagen de los quioscos, sin el color verde carruaje que consideran "nada estético" y además de los productos ya mencionados que podrían suministrar hablaron de helados de yogur con topin, de apoyo a la información turística y de venta de abonos de transporte público. Incluso de la instalación de mesas alrededor, la colocación de toldos, la reproducción de música ambiente o la instalación de una terraza de verano. Marín puso el ejemplo de un quiosco en la ciudad de Cádiz que se ha reconvertida como establecimiento hostelero que sirve copas.