AxSí urge a que se usen pabellones deportivos municipales para vacunar en San Fernando y no Tomás del Valle

Andalucía por Sí (AxSí) ha insistido en sus críticas a la forma de vacunar contra el covid-19 en San Fernando, y más concretamente por el uso de las instalaciones de Tomás del Valle que obliga a las personas mayores convocadas a esperar sin condiciones en la zona y a tener que juntarse sin distancia de seguridad para atender a la llamada de su turno.

El portavoz andalucista, Fran Romero, recuerda que esta imagen y esta situación se repiten. A mitad de febrero con el inicio de la vacunación a los mayores de 80 años ya hubo quejas de la ciudadanía por la mala organización, especialmente al ubicarse este centro sanitario en una calle estrecha de intensa circulación al ser una de las principales perpendiculares a la calle Real.

De "lamentable y tercermundista" tacha el concejal de AxSí esta situación. "La imagen de ayer por la tarde fue dantesca, acumulados, la mayoría cercanos a los 80 años, con dificultades en su movilidad, que tienen que permanecer mucho tiempo de pie", advierte.

Por eso pide que la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de San Fernando se pongan de acuerdo para utilizar espacios municipales amplios en los que dar mejor cobertura a esta vacunación. Se refería a pabellones como el de Bahía Sur y el del Parque o las instalaciones del Gómez Castro. La formación ya hizo esta propuesta tras el inicio de la campaña.

"Cuando se denunció lo que estaba pasando aquí en Tomás del Valle la reacción de la alcaldesa fue asegurar que no sabía que se estaba vacunando en este centro. Ahora sí lo sabe", apunta Romero. Policía Local vigila el paso de los vehículos para evitar incidentes, de hecho. Sin embargo, no resulta suficiente dado que se trata de personas mayor que incluso en algún caso han optado "por traerse su silla de casa para aguantar la espera sentados". "No permite mantener las distancias cuando se tienen que acercar a escuchar si les llaman para entrar", añade.

El líder de AxSí reclama un método de vacunación "propio del siglo XXI". "Imagina cómo sería esto con el levante de la semana pasada", advierte. Entre otras cuestiones, plantea la opción de vacunar sin salir del coche, igual que se hace con el punto autocovid en el hospital de San Carlos con las PCR.

"Reclamamos que se vacuna a la mayor cantidad de isleños, en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones posibles", finaliza Fran Romero.