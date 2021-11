AxSí advierte de las dificultades de los clubes deportivos de San Fernando por el retraso de las subvenciones

Andalucía por Sí (AxSí) advierte de las dificultades que tienen clubes deportivos y deportistas para planificar la temporada de competición "con los tiempos que maneja el equipo de gobierno" para el pago de las subvenciones. El portavoz del grupo municipal andalucista, Fran Romero, y la concejala Maite Lebrero han visitado a la junta directiva del Cimbis en la sede del club para conocer de primera mano las preocupaciones e inquietudes de esta entidad, "que también son los de muchos clubes deportivos isleños".

"Es imposible que nuestros clubes puedan afrontar con la suficiente previsión sus temporadas cuando el gobierno local insiste en retrasar y complicar el abono de unas subvenciones que antes se cobraban puntualmente y que son necesarias para la labor de estos clubes. Hablamos de subvenciones cuyo importe luego no se ajusta a los gastos que los clubes, cumpliendo con su obligación, se preocupan en justificar; de demora en los abonos y de retraso en las convocatorias de estas ayudas. Sin ir más lejos, las correspondientes a la temporada 2020/2021, que salen de los presupuestos de 2020, aún no se han resuelto y a menos de dos meses de concluir el año nada sabemos de la nueva convocatoria de estas subvenciones, la correspondiente a la temporada 2021/2022 y que sale de los presupuestos de 2021", expone el líder de AxSí.

La formación explica que el Cimbis debe afrontar ahora el pago de la ambulancia que da servicio en cada encuentro que el club disputa en casa, un coste que hasta el momento había asumido el Ayuntamiento. "Cada año el Consistorio contrata un número de horas para dar cobertura a eventos deportivos y a encuentros de competiciones oficiales, pero parece ser que el gobierno local ha priorizado los campeonatos y eventos, que salen adelante con el esfuerzo y el trabajo como voluntarios de los clubes, sobre los partidos de estas entidades gastando esas horas y ahora clubes deben afrontar un desembolso de unos 250 euros cada vez que necesiten contar con una ambulancia en casa. Ni siquiera el gobierno de Cavada ha mediado para que el precio de la ambulancia se asemeje a los que abona el Ayuntamiento, hecho que denuncia igualmente el club. Algo imposible de afrontar jornada tras jornada por entidades cada vez más desatendidas por el Ayuntamiento", indica Romero.

El portavoz del grupo municipal de AxSí cree que el bipartito no da el tratamiento que se merece a los clubes, ya que no agradece la constante colaboración y entrega de los miembros del club como parte del voluntariado de numerosos eventos deportivos, principalmente los dedicados al baloncesto. "Sin duda, Cavada y su Concejalía de Deportes bicéfala, con un concejal del PSOE y otro de Cs, no están a la altura de las circunstancias y no ofrecen lo que se merecen a unos clubes y deportistas que se dejan la piel para que el deporte isleño siga sumando éxitos que son también de la ciudad. Desde AxSí exigimos al gobierno local que agilice los trámites y el abono de estas subvenciones y que busque soluciones para estas reivindicaciones", finaliza.