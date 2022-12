AxSí critica que Cavada haya ignorado la conmemoración del 4 de Diciembre en San Fernando

Andalucía por Sí (AxSí) lamenta que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, haya ignorado la conmemoración del 4 de Diciembre y que el equipo de gobierno de PSOE y Cs "no haya organizado un acto institucional o simbólico alguno a esta jornada tan especial, más allá de un breve post en las redes sociales municipales".

"Incomprensiblemente Cavada sigue pasando de largo de una fecha cuya importancia ha sido recientemente reconocida por la propia Junta de Andalucía, estableciendo el Día de la Bandera de Andalucía, que ayer se celebró por primera vez y que viene a dar respuesta parcial a una reiterada demanda de los andalucistas de fijar el 4 de diciembre como Día de la Nacionalidad Histórica Andaluza, tal y como recogen desde 2007 el Estatuto de Autonomía. Condenamos que desde el gobierno local se incumpla el reciente mandato de la Junta. ¿Acaso las decisiones tomadas por otras administraciones de distinto signo político no tienen valor para Cavada por no ser impulsadas desde el PSOE? El interés partidista del PSOE está por encima de la defensa de Andalucía, como ha sido y será", se queja el coordinador local, Lolo Picardo.

La formación lamenta que no se haya organizado una actividad o acción en ningún ámbito ni institucional, ni educativo, ni social. Se pasa por alto que los andaluces y andaluzas nos echaron a la calle para reivindicar "nuestra capacidad para gobernarnos a nosotros mismos". "No se puede pasar por alto la oportunidad de honrar la memoria de García Caparrós". Picardo lamenta además que la bandera de Andalucía siga sin ondear en aquellos lugares en los que el gobierno local de Cavada debería velar por su presencia. "Desde AxSí suponemos que el PSOE habrá puesto en su balanza electoral la conmemoración del 4D y no le habrán salido las cuentas, ya que su partido sólo se acuerda de Andalucía cuando toca pedir el voto en las autonómicas", ironiza Picardo.