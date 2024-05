AxSí pide el cese de la concejala de Bienestar Animal por su "negligencia" e "incompetencia" en el traslado de los patos del Parque

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha contestado este martes a las declaraciones de la concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, en torno a la última polémica de los patos del parque Almirante Laulhé.

La edil, al hilo del contrato para el traslado y mantenimiento de estos animales y de las críticas que había suscitado desde esta formación de la oposición, culpó al concejal andalucista de haber tenido a los patos "en un sitio inadecuado" y "bajo un estrés permanente" durante los años en los que estuvo al frente del área de Desarrollo Sostenible.

Desde la coordinadora local de AxSí se ha replicado a Foncubierta calificando sus declaraciones de "engañosas" puesto que Fran Romero nunca estuvo a cargo de la concejalía de Bienestar Animal, que siempre -desde su creación en 2015- ha estado en manos del PSOE. Sin embargo, aclara, no ha sido hasta ahora, después de 9 años de gobierno, cuando ha acometido el traslado de los patos alegando el bienestar de estos animales.

"Tal vez la concejal socialista olvida que fue precisamente su formación política la que ostentaba las competencias específicas en materia de Bienestar Animal desde 2015 a la actualidad. En definitiva, nueve años, y sumando, en los que el PSOE es el responsable de velar por el Bienestar Animal en San Fernando también desde la Alcaldía. Y, por lo tanto, nueve largos años de errores y fracasos que tienen como único culpable al gobierno socialista", afirma en un comunicado.

"Un gobierno que, tampoco hay que olvidar, fue también el único culpable de aumentar el estrés al que se sometía a los patos al imponer el parque Almirante Laulhé como recinto ferial. Un empeño que ha llevado a López Gil y a Cavada a renunciar a la propia identidad del parque, eliminando el estanque y retirando 24 naranjos, con tal de hacer sitio para más casetas", continúa la ejecutiva de AxSí.

La formación ha acusado a la concejala de Bienestar Animal de "faltar gravemente a la verdad" al acusar a Fran Romero de "difundir bulos y engañar a la ciudadanía tergiversando y manipulando informaciones en relación a los patos del Parque".

"Por mucho que intenten ocultar la realidad a los isleños, las fotos que difundimos la pasada semana hablaban por sí solas y revelaban de forma objetiva una triste realidad: que los patos y las tortugas procedentes del parque Almirante Laulhé llevaban mes y medio en una parcela municipal hacinados, conviviendo con cubos de agua sucia y en unas condiciones lamentables. Las fotos no engañan. Sin trampa ni cartón. No hay manipulación, bulo o tergiversación que valga. Nosotros cumplimos como fuerza de la oposición responsable y pusimos en conocimientos de estos hechos al Seprona y a diversas entidades vinculadas a la protección de animales. Lo cierto es que pillamos in fraganti al gobierno local atentando contra el bienestar animal y que no hubiesen actuado si no hubiéramos sacado a la luz esta situación", explica la formación andalucista.

Respecto a las críticas sobre la ambigüedad del contrato del traslado y mantenimiento de estas aves al santuario animal de Navarra desde AxSí se considera que están más que justificadas. "En ningún momento hemos valorado un contrato que llevaría a los isleños a desembolsar 17.000 euros anuales por el mantenimiento de los patos. Lo que sí solicitamos es que el gobierno local aclarase si esto iba a ser así, ya que el contrato es confuso y da lugar a errores e interpretaciones. Un contrato del que, por cierto, también es responsable la propia Foncubierta como responsable municipal de Contrataciones. Al menos en este caso, y al contrario que con los contratos del pasado Carnaval, se ha adjudicado antes de prestar el servicio", señala.

Desde AxSí se ha solicitado el cese de Foncubierta como responsable de Bienestar Animal "debido a las irrefutables pruebas del estado de abandono al que se sometió a los patos y a las tortugas, hacinándolos en pésimas condiciones durante mes y medio en una parcela municipal". "La negligencia y la incompetencia en la gestión son en este caso innegables", insiste.