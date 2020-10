AxSí apoya la propuesta de la familia de la castañera Salvadora Vega de erigir una escultura de recuerdo

Andalucía por Sí (AxSí) ha expresado su apoyo a la propuesta de los familiares de Salvadora Vega de erigir un grupo escultórico a la pareja de casteñeros que cada año montaba su puesto en la Plaza del Rey. Se situaría en el lugar que ocupa ese puesto junto a la estatua del camaronero esculpida por Antonio Mota como homenaje a la mujer que recientemente falleció.

El portavoz andalucista, Fran Romero, ha mantenido un encuentro junto a la concejala Maite Lebrero con la familia de Salvadora y su marido, Francisco Gómez Sánchez. "Estamos a favor de dar un sitio simbólico y perenne a Salvadora y Francisco en el corazón de la ciudad, nuestra Plaza del Rey, y así se lo hemos hecho saber a su hija María Dolores y a la mujer de su nieto, Ángeles. Consideramos que después de 40 años vendiendo castañas y repartiendo cariño y sonrisas a generaciones y generaciones de isleños e isleñas se lo han ganado. Ellos son ya parte del imaginario colectivo de la ciudad, de su propia memoria sentimental. De hecho, somos muchos los que pensamos que el otoño no llegaba hasta que Salvadora y Francisco no comenzaban a asar castañas en su esquina de la Plaza del Rey. No ha habido mejor heraldo del otoño en San Fernando que el olor a sus castañas y ese humo blanco que a muchos nos devolvía al instante a nuestra más feliz infancia. Y provocar estos sentimientos tan gratos en todos bien merece un grupo escultórico", comenta Romero.

El líder de AxSí ha animado a los isleños a que firmen la petición de apoyo que la familia mantiene activa en la plataforma change.org para que este grupo escultórico se haga realidad.