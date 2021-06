AxSí San Fernando reclama una atención priorizada de la banca a los mayores

Andalucía por Sí (AxSí) reclama la intervención del Gobierno central para que las entidades bancarias ofrezcan a las personas mayores un servicio de atención prioritaria y personalizada que evite largas colas y esperas a la intemperie. La formación se hace eco de las dificultades que este colectivo padece por la falta de manejo de los medios tecnológicos y la restricción de horarios de la atención de la banca a sus cliente, además del cierre de oficinas generalizado.

El portavoz de los andalucistas, Fran Romero, plantea en la moción que llevará a pleno su grupo político que el colectivo debería disponer de la utilización de la caja en cualquier momento en horario de mañana (entre las 9.00 y las 14.00 horas). Lejos de eso la llegada de la pandemia ha supuesto una reacción contraria: se ha desincentivado más todavía la banca presencial para evitar contagios y aglomeraciones.

"La Asociación Española de Banca reconoce que ha recomendado a los mayores realizar los trámites bancarios de manera telemática, telefónica o través de cajeros automáticos. No obstante, no sólo se trata de un problema de horarios reducidos porque tampoco los cajeros son accesibles para todos. Los procedimientos no son sencillos para gente que no sea nativa digital sin ayuda personalizada para usar estas herramientas cuando las oficinas están cerradas", señala el líder de AxSí.

A juicio de Romero, la administración tiene la responsabilidad de que todos los clientes de la banca reciban la atención necesaria y que sea personalizada, "no solo debe ser una obligación de las empresas. Las entidades bancarias deben tener legalmente unas obligaciones de atención individualizada hacia colectivos vulnerables. Están en situación de riesgo y debería haber un respaldo público", deja claro. La atención debería canalizarse a través de un gestor especializado y el apoyo para el uso de los cajeros automáticos y otros servicios bancarios, entiende.