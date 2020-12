AxSí San Fernando insiste en la necesidad de inspeccionar el alcantarillado del barrio de la Iglesia

Andalucía por Sí (AxSí) insiste en la necesidad de inspeccionar el estado del alcantarillado del entorno de la trasera de la Iglesia Mayor en San Fernando. Su portavoz, Fran Romero, se hace eco del malestar de los vecinos del barrio de la Iglesia y la zona de San Marcos ante una avería en el saneamiento que se ha visto traducida en un nuevo boquete en la calzada, en esta ocasión en la calle Albardonero.

Romero recuerda que este es el tercer incidente similar que se produce en este entorno en lo que va de año, ya que el pasado 30 de enero se hundió un tramo de calzada en la calle Jorge Juan, dejando atrapado a un camión hormigonera que trabajaba en una obra cercana, y el pasado 15 de octubre fue un camión del servicio municipal de limpieza el que se quedó atrapado en la calle San Servando tras desprenderse también parte del firme.

"Desde AxSí nos sensibilizamos con estos vecinos desde el primer momento e incluso llevamos el pasado mes una moción al pleno para abordar esta situación. En primer lugar, advertíamos en esta moción de la urgencia de realizar en esta zona inspecciones del estado del alcantarillado y, en segundo lugar, señalábamos la necesidad de incrementar los gastos y las inversiones en saneamiento, que se vieron reducidos en los últimos presupuestos municipales. Hoy, ante este nuevo incidente, nos reafirmamos en nuestras demandas: más inspecciones y más inversión", señala el líder de AxSí San Fernando.

Romero se suma a la preocupación de los vecinos "que ven con impotencia como el equipo de gobierno de la señora Cavada no hace más que parchear cuando ocurre un nuevo hundimiento". "Dejémoslo claro y no le restemos importancia: ha sido cuestión de suerte que hasta el momento no hayamos tenido que lamentar daños personales". "¿Cuántos boquetes más se tienen que abrir en el barrio de la Iglesia para que se digne a marcar prioridades y abandonar sus gastos caprichosos?", continúa.

El portavoz defiende la necesidad de que el gobierno local emprenda una acción integral en esta zona para renovar en su totalidad el alcantarillado de la misma y prevenir nuevos desprendimientos. "Ha quedado claro que hay detectar los puntos más deteriorados de estas vías para establecer prioridades y actuar", advierte, y plantea la opción de ejecutarla por fases.