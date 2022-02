AxSí San Fernando critica el intento de la alcaldesa de "ocultar" los problemas con la adjudicataria de La Magdalena

Andalucía por Sí (AxSí) lamenta la demora que está experimentando la formalización del contrato para la construcción del Parque de La Magdalena, unas obras financiadas por los fondos europeos Edusi. El contrato, recuerda su portavoz, Fran Romero, fue adjudicado hace cinco meses y "durante este tiempo Cavada y su equipo de gobierno han intentado ocultar con su silencio que algo ocurría con la gran obra presupuestada en más de 7,3 millones de euros. Trataba de ocultar la falta de entendimiento del Ayuntamiento con la UTE que resultó adjudicataria, un hecho que puede suponer un nuevo retraso de meses y que incluso puede derivar en un auténtico callejón sin salida".

Para el líder andalucista el equipo de gobierno de PSOE y Cs "ni ha actuado con la suficiente diligencia ni ha trabajado para buscar soluciones que eviten un posible bloqueo de estas obras, cuya inversión solo se ha visto superada hasta ahora por la rehabilitación del Ayuntamiento".

Romero valora esta demora tras la celebración de una comisión informativa para dar cuenta de la propuesta que será aprobada por la junta de gobierno local que pasa por desestimar la solicitud realizada por la adjudicataria de las obras el pasado 29 de octubre de revisión de los precios del contrato. "Este hecho no se ha trasladado a los grupos de la oposición a pesar de la relevancia del proyecto. Que se haya tardado tres meses en convocar a la comisión informativa dice mucho de cómo ha actuado el equipo de gobierno con este proyecto", cuestiona. A eso se suma que no se hayan dado explicaciones a la ciudadanía. Por eso, la formación pide "transparencia y certidumbre" sobre este proyecto y agilidad en la firma del contrato y el inicio de las obras. "Los isleños e isleñas no se merecen menos", concluye.