AxSí lleva de nuevo la Ley de Amnistía al pleno de San Fernando: "No sin Andalucía"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha informado este jueves sobre la moción que dicha formación llevará al Pleno del viernes para exigir al presidente del Gobierno "que atienda de un modo particular las necesidades del pueblo andaluz respondiendo sus demandas en igual grado que hará con los territorios del norte que han facilitado su investidura".

Del mismo modo, en esta moción se solicita al Gobierno Central "que cumpla el deber de gestión ecuánime e igualitaria respecto de todos los territorios del Estado, comprometiendo una cantidad inversora para Andalucía que venga a paliar la situación de pobreza, desempleo y desinversión que padece nuestra tierra, porcentaje inversor que no disminuya del 100% del que se ejecute para con Cataluña".

"Tras la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno quedó aún más claro que la nueva legislatura democrática de España se desarrollará con concesiones y entrega de favores hacia los territorios del norte, al ser los partidos nacionalistas vascos y catalanes fundamentalmente quienes han dado su apoyo a la investidura tras un proceso de negociación territorial con el actual presidente del Gobierno. Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria han decantado la balanza en favor del candidato del PSOE que deberá cumplir las exigencias de los citados partidos. De hecho, en el propio debate de la investidura los portavoces de las citadas formaciones ya advertían al presidente que la estabilidad de su ejecutivo dependerá de que se produzcan avances en los compromisos asumidos: como los avances en el soberanismo vasco con EH Bildu; el concierto económico vasco y aumento de autogobierno con PNV; o la Ley de Amnistía con Junts", indica AxSí San Fernando.

Los andalucistas apuntan que estos casos evidencian "que todos los territorios que han ofrecido su apoyo a la nueva investidura han pactado cuotas económicas, políticas y estratégicas para sus territorios, en una clara muestra del beneficioso papel que para sus propios pueblos realizan como partidos nacionalistas".

"Además, la amnistía pactada con las fuerzas catalanas está conllevando una clara división de la opinión pública y una ruptura de la confianza de las reglas democráticas. Las dudas constitucionales que alberga son muy importantes", señala el andalucista.

"En definitiva, las circunstancias del nuevo Gobierno Estatal abren una nueva etapa en la que Andalucía no puede quedarse atrás, a pesar de la orfandad política a la que la tienen sometida los 61 representantes de nuestra tierra en el Congreso de los Diputados que no defienden los intereses andaluces sino los de sus partidos. Desde Andalucía Por Sí nos preocupa la situación de marginalidad en la que queda Andalucía tras los acuerdos anunciados a nivel estatal. Nuestra tierra no puede pagar los platos rotos nuevamente de los pactos políticos que se suscriben con los territorios del norte", detalla Romero.

"Nos preguntamos en dónde queda Andalucía. El nuevo Gobierno deberá hacer muchas e importantes cesiones en beneficio del modelo territorial y Andalucía en estos momentos no tiene voz para aprovecharlas y nos tememos que, si no elevamos la voz ante esta coyuntura política, Andalucía asuma la fractura económica del Estado. Por eso es necesario elevar la voz de forma clara y contundente para decir no a la Ley de la Amnistía sin Andalucía. Andalucía ha sido históricamente utilizada y ahora vuelve a ser la olvidada y perjudicada en una nueva reorganización territorial del Estado que tiene visos de marcar nuestra historia futura. Sin un poder andaluz, Andalucía carece de defensa y protección de su bienestar. Y esa es una realidad que vamos a abordar en nuestro Pleno municipal", finaliza el portavoz.