Afectados por el Amianto muestra su enfado con la alcaldesa por la cesión incumplida de un local

La Asociación del Sector Naval de Afectados por el Amianto Bahía de Cádiz ha mostrado su enfado con la alcaldesa, Patricia Cavada, por el incumplimiento de la promesa de cesión de un local para que fuera la sede de la entidad. El colectivo explica que habían tratado con el gobierno municipal hacer uso de las instalaciones que ocupaba la federación de vecinos Isla de León, que finalmente se ha dejado a la federación Esteros y Salinas, sin que nadie les haya comunicado el cambio de opinión.

"Nos enteramos porque un miembro de la directiva vio movimiento allí un día y poco después salió en prensa", explica el presidente, Alejandro Zapata, que insiste en sus críticas por que la asociación no haya recibido información después de varios contactos con el equipo de gobierno para la cesión de ese local. "Le vamos a mandar una carta a la alcaldesa para quejarnos. De momento no vamos a pedir otro local", asegura ante el malestar que reina en la directiva. En esta también están Juan Torres como secretario y Manuel Gómez Piñero como tesorero; y Juan Manuel Alcedo, Enrique Martínez, Carmen Guerrero Ariza y Francisca Alonso Ramírez, como vocales.

La Asociación del Sector Naval de Afectados por el Amianto Bahía de Cádiz tiene sede en la asociación de vecinos Puerto de Palos, donde, apuntan, "estamos de prestado", "por gentileza de la asociación". Fundada en febrero de 2020, en octubre de ese año se reunieron con la regidora y con el entonces concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, un encuentro en el que se les transmitió la "total colaboración" municipal. Los responsables del colectivo le pidieron la cesión de un local y la promesa, detallan, fue "que el primero que se quedara libre sería para la asociación".

Cuando en junio de 2021 se queda vacío el local que ocupaba la federación Isla de León en la avenida San Juan Bosco, se ponen en contacto con el gobierno y el concejal Conrado Rodríguez les comunica que este depende de la Junta de Andalucía pero que harán los trámites para que la entidad pueda convertirlo en su sede. Más de un año después es Rodríguez, explica la asociación, quien contacta con ellos y pregunta si todavía están interesados en este espacio. Con una carta fechada a 14 de noviembre de 2022 dejan constancia de ese interés. En marzo de 2023 ante su insistencia se vuelve a referir a la tramitación. "¡Cuál es nuestra sorpresa cuando el pasado 22 de mayo el Ayuntamiento cede el local que nos habían prometido a la federación de vecinos Esteros y Salinas!", lamentan

Para la entidad la forma de actuar del gobierno isleño supone "un feo", por no cumplir con lo prometido, "nos dijeron que íbamos a ser los primeros, y al final somos los últimos", pero también por no haber recibido ninguna explicación. "El problema es no decirnos nada, cuando estaba prometido por ambos", insiste Juan Torres. "Presume tanto de ser nieta de un bazanero pero vemos que todo es puro teatro y que no le importa nada los enfermos por el amianto", cuestionan desde el colectivo, que también habla de falta de credibilidad.

La Asociación del Sector Naval de Afectados por el Amianto Bahía de Cádiz tiene actualmente 110 asociados, la mayoría antiguos trabajadores de los astilleros de la Bahía -de los antiguos Astilleros Españoles y Bazán, de las factorías de Cádiz, Puerto Real (Matagorda) y San Fernando- y algún miembro de Marina española, pero también familiares de fallecidos e incluso que tienen enfermedades vinculadas a la exposición al amianto, a los que asesoran y mantienen informados de las novedades. Los miércoles la directiva realiza una guardia para estar disponibles tanto por teléfono como en la sede de la asociación de vecinos Puerto de Palos para los afectados.

Hasta siete denuncias ya se han interpuesto en los tribunales, dos tienen asignado Juzgado (el número 2 de lo Social de Cádiz) y otras cinco están a la espera. "El primer paso es reclamar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a Navantia el reconocimiento de la enfermedad profesional. La mayoría de los casos es rechazado", comenta Zapata. En líneas generales sigue un patrón: a los afectados que tienen reconocida la incapacidad absoluta les conceden el reconocimiento, mientras que si solo tienen la total o dejaron de trabajar por jubilación se les rechaza, aclara Torres. "O no contestan", añade Manuel Gómez Piñero. En esos casos de negativa están abocados a llevar su reclamación a la Justicia. "Pero los que ya tienen Juzgado tienen fecha para febrero del 2026 y entonces puede que la persona ya no esté. Hay compañeros que están muy mal", abunda Juan Torres.

La entidad trabaja estrechamente con el abogado Alejandro Zapata y también ha recurrido a un médico forense que ya ha redactado los informes sobre el estado médico de 30 afectados, diez aguardan su resolución. Pero además suelen asistir como testigos en los juicios de compañeros de los astilleros por el amianto, unos testimonios que suelen ser fundamentales. A ellos suele recurrir un bufete de abogados de Cádiz que lleva también casos vinculados al amianto, e incluso una abogada de Barcelona que llevaba la demanda de los hijos de un antiguo trabajador de Bazán.