Adjudicado por segunda vez el contrato de seguridad y control de edificios municipales de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando adjudica por segunda vez el contrato de vigilancia, seguridad y control de edificios municipales después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales le ordenara volver a realizar la valoración de las ofertas técnicas presentadas por las licitadoras. Esta acción, con las condiciones marcadas en la resolución, ha desembocado en la adjudicación a otra empresa distinta a la primera elegida por la mesa de contratación.

A más de 4 millones de euros ascendía la licitación de este contrato que implicaba la vigilancia y el control en las Casas Consistoriales, el Teatro de Las Cortes, los centros cívicos, los mercados –Central y San Antonio–, el Castillo de San Romualdo, los aularios, la biblioteca municipal y el vivero de empresas, entre las 16 instalaciones municipales incluidas.

Hasta 3 empresas se presentaron para prestar este servicio. Tras la baremación de la oferta económica y la evaluación de los parámetros por juicio de valor, el 25 de agosto por decreto de la Concejalía de Desarrollo de la Administración que asumía la propuesta de la mesa de contratación se adjudicó a una de ellas. Antes de la formalización, sin embargo, otra de las participantes en el proceso administrativo presentó un recurso especial contra la resolución.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Menkeeper Seguridad SL-Unium Servicios Auxiliares SL argumentaba que la entonces adjudicataria había recogido "manifestaciones falseadas" en su propuesta técnica lo que había llevado a "errores en la valoración municipal". En concreto se detiene en dos cuestiones: que la empresa decía contar con una delegación territorial en Cádiz y que tenía 180 vigilantes y 78 auxiliares en la provincia. Sobre lo primero la UTE afirmaba "no se ajusta a realidad" puesto que son 7 oficinas y ninguna se ubica en Andalucía, por lo tanto, desgrana, "no puede ser verdad" la disposición de personal en una "delegación inexistente".

Desde el órgano de contratación se alega que, independientemente de la falsedad o no, la comisión técnica de evaluación se limita a valorar según los criterios de adjudicación fijados en el pliego de cláusulas administrativas particulares lo ofertado por la adjudicataria, esto es "las prestaciones a las que esta se obliga en la ejecución del contrato de servicios objeto de la licitación". A eso añade que el hecho de que la adjudicataria no disponga de delegación territorial y los efectivos disponibles no supone que no pueda cumplir con lo ofertado en su propuesta técnica o que la comisión no valore lo que incluye en esa oferta.

Desde el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se expone que la empresa en entredicho "aseguró" unas cuestiones -las ya mencionadas- que con solo haberse comprometido a cumplir hubiera servido para evaluar su propuesta. Frente a los argumentos del Ayuntamiento, considera que sí se valoró que dispusiera de una estructura operativa (la delegación) frente a las otras ofertas, y de hecho resulta un "aspecto importante en la valoración". Se rechaza la alegación de que solo se ha valorado las prestaciones que obliga el servicio, dado que "eso no se desprende de la literalidad del informe técnico".

Por eso, admitía parcialmente el recurso de la UTE Menkeeper Seguridad SL- Unium Servicios Auxiliares SL y determinaba en su resolución que se volviera a evaluar las propuestas técnicas, "porque no se puede valorar extremos no veraces o que no se ajustan a la realidad". No aceptaba, sin embargo, la exclusión en el procedimiento porque no se falseaba en la declaración responsable.

La mesa de contratación corrige a fecha de 15 de noviembre la puntuación de la primera adjudicataria, por lo que tras sumar las distintas puntuaciones es la UTE la que finalmente se propone como adjudicataria. El 13 de diciembre esta presenta la documentación pertinente, pero se detectan "defectos subsanables en relación con la acreditación de la habilitación empresarial o profesional, el compromiso de adscripción de medios personales y el cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto sobre Actividades Económicas".

El 23 de enero se confirma que lo ha cumplimentado adecuadamente, por lo que se procede a la adjudicación del contrato con unos porcentajes de baja respecto al precio de la distintas horas (diurnas, nocturnas, fines de semana o festivos, de vigilantes o de auxiliares de control) que oscilan entre un 6,22% y un 9,21%, lo que puede suponer la disponibilidad de más horas de servicio. La bolsa de mejora de las horas de refuerzo de vigilancia y seguridad asciende, concretamente, a 300 horas valoradas en 24.054,80 euros. Además la empresa se compromete a contar con un 25% de mujeres entre las nuevas contrataciones y para cubrir bajas y sustituciones. El contrato se formalizó el 1 de marzo.