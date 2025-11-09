La sanidad andaluza se mira en el espejo de la excelencia y la vocación

Convertida ya en cita clave para el sector sanitario andaluz, la ceremonia de entrega de los VII Premios Salud y Bienestar de Grupo Joly, celebrada el pasado jueves, fue un acto de reconocimiento colectivo a la dedicación, la excelencia y el compromiso con los pacientes. El acto convocó a profesionales sanitarios, representantes de colectivos profesionales y colegiales, portavoces del mundo asociativo y un nutrido grupo de responsables de distintos ámbitos de la administración sanitaria andaluza y también del sector privado.

La ceremonia fue conducida por la periodista Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital en Grupo Joly, y contó con la intervención del Dr. José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de España (OMC) y presidente del jurado de estos galardones.

Domínguez Roldán aprovechó su intervención para hacer una llamada a reconciliar ciencia y conciencia en plena era digital. Desde el escenario, recordó que estos galardones no solo reconocen trayectorias, sino “una manera de entender la salud: como bien común, como compromiso colectivo, como tarea moral compartida”. Y fijó el tono de la noche subrayando que “cuidar no es un gesto técnico: es un acto de humanidad”.

El intensivista puso a la ética como pilar irrenunciable para asumir la innovación clínica. Citó a Gregorio Marañón subrayando que “no hay ciencia sin conciencia, ni técnica sin ternura”. “Estamos viviendo una cuarta revolución médica: tras la anatómica, la fisiológica y la molecular, llega la revolución algorítmica, que obliga a preguntarse por la responsabilidad, la transparencia y la equidad de las nuevas herramientas. El algoritmo más justo será siempre el que sirva al más vulnerable”, sostuvo.

Frente al deslumbramiento tecnológico, Domínguez Roldán reivindicó la “medicina de la presencia” y la escucha clínica. “El mayor avance de la medicina no ha sido la secuenciación del genoma, sino el acto de escuchar con compasión”, dijo; y advirtió sobre los límites de la automatización al afirmar que “un algoritmo podrá anticipar una enfermedad, pero jamás podrá consolar a quien la padece”.

Lejos de oponer ética e innovación, el ponente defendió su alianza. “La ética no frena la innovación, la impulsa”, subrayó. Como colofón dejó un propósito. “La promesa de que la medicina seguirá mirando a los ojos del paciente, de que la técnica seguirá al servicio del bien, y de que la palabra ‘cuidar’ seguirá siendo la más humana de todas las ciencias”.

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, clausuró la ceremonia de entrega subrayando el valor ejemplar de los galardonados y el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora del sistema público. Sanz definió este acto como “una cita ineludible en la que el sector sanitario andaluz se mira hacia su mejor espejo, los ejemplos que hoy se han premiado, el espejo de la excelencia, de la dedicación y del compromiso al servicio de los demás”.

Sanz destacó su apuesta por “promover siempre la mejora de nuestro sistema público de salud, pero también siendo conscientes que podemos estar muy orgullosos del sistema público de salud que hoy tenemos en Andalucía”.

Recién llegado al cargo, reivindicó el reto y su ambición reformista. “Me gustan los retos. Es verdad que este quizá sea el más difícil de mi trayectoria profesional y política, pero tan difícil como apasionante y sobre todo desde que estoy en el primer minuto enganchado y absolutamente apasionado con el trabajo que tenemos por delante”. En esa línea, apeló a un método de trabajo basado en acuerdo y mejora continua: “Estoy más seguro de que podremos avanzar en mejoras desde el diálogo, desde la escucha permanente y desde la capacidad de reforma y apuesta por el sistema que estoy convencido vamos a hacer entre todos”.

Entre los anuncios, hizo alusión al impulso al papel de la farmacia comunitaria y a la digitalización sanitaria. Sobre el primero, indicó que “estamos presentando un nuevo proyecto donde las oficinas de farmacia y las farmacias comunitarias asumen un protagonismo fundamental en la cadena del sistema sanitario”.