VIH/SIDA: salvar vidas y fortalecer a toda la comunidad

Cada 1 de diciembre, el Día Mundial del Sida nos recuerda que los avances científicos solo se traducen en progreso real cuando llegan a todas las personas. España ha logrado un enorme desarrollo en prevención y tratamiento, pero aún existe un reto decisivo: rescatar a quienes viven con VIH sin saberlo.

Si miramos los últimos 30 años, el avance es espectacular aunque los diagnósticos tardíos siguen representando casi la mitad de los nuevos casos en muchos territorios, según datos del Ministerio de Sanidad y de ONUSIDA; todo esto supone un impacto profundo tanto en la salud individual como en la salud pública.

Afortunadamente, existen experiencias que están demostrando que es posible dar un salto cualitativo en la detección temprana. Una de ellas es el programa FOCUS, que es una iniciativa de salud pública impulsada por Gilead y que nació en Estados Unidos en 2010; desde 2018 se aplica también en España y Portugal.

Se trata de integrar de forma sistemática la prueba del VIH y de las hepatitis virales (VHB y VHC) en los circuitos ordinarios del sistema sanitario, especialmente en los ámbitos donde acuden pacientes con factores de riesgo o situaciones clínicas que justifican el cribado; es lo que se suele entender como cribado oportunista.

Desde su puesta en marcha, el programa ha facilitado más de 20 millones de pruebas a nivel internacional y más de un millón en España y Portugal. Esta escala permite algo que hasta ahora no era habitual: que hospitales, centros de salud y espacios comunitarios trabajen con un modelo común que normaliza la prueba, reduce barreras, evita depender del azar clínico y, sobre todo, detecta a tiempo.

Los resultados están siendo relevantes. En Andalucía, por ejemplo, el programa FOCUS ha sido incorporado oficialmente en el Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida (PAITSIDA 2023–2030), y ha demostrado su utilidad tanto en urgencias hospitalarias —como en el Hospital Universitario Torrecárdenas— como en la atención primaria, donde 50 centros han integrado ya el cribado automatizado.

La evidencia generada parece demostrar que esta estrategia permite identificar casos que de otro modo pasarían desapercibidos, contribuyendo a los objetivos 95-95-95 de ONUSIDA: que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, el 95% de quienes conocen su diagnóstico reciban tratamiento y el 95% mantengan carga viral indetectable.

El beneficio más inmediato es individual. Para una persona que vive con VIH, conocer su diagnóstico puede significar empezar un tratamiento en fase temprana, evitar complicaciones, proteger su salud a largo plazo y alcanzar una vida completamente normalizada.

Además, gracias a los tratamientos actuales, cuando se logra carga viral indetectable, el virus no se transmite (el conocido principio “Indetectable = Intransmisible”, validado por múltiples estudios internacionales).

Desde el punto de vista colectivo, diagnosticar a tiempo reduce nuevas infecciones, permite orientar mejor los recursos sanitarios y disminuye los costes futuros asociados a la atención del VIH en fases avanzadas.

Por eso organismos como la OMS o ONUSIDA llevan años recomendando estrategias de cribado ampliado y sistemático, especialmente en entornos donde existe mayor probabilidad de identificar infecciones no diagnosticadas. El modelo FOCUS es precisamente una respuesta eficaz a esa recomendación: facilita que la tecnología y la organización sanitaria trabajen a favor de la prevención.

La clave está en que el cribado se integra en el propio circuito asistencial, sin sobrecargar a los profesionales y garantizando siempre el consentimiento informado y la rápida derivación y evaluación clínica.

La automatización en la historia clínica electrónica identifica a las personas candidatas a ser cribadas, y esto evita la variabilidad entre consultas o profesionales. La inclusión del programa en hospitales, centros de salud y espacios comunitarios amplía además el alcance a poblaciones vulnerables o con dificultades de acceso.

Una de las novedades más relevantes de los últimos meses ha sido la incorporación del programa FOCUS al nuevo espacio comunitario CASA Granada, impulsado por la entidad Apoyo Positivo.

Este tipo de iniciativas permiten acercar la salud sexual a la ciudadanía, combatir el estigma y generar un entorno de confianza que facilita que más personas se realicen la prueba sin miedo ni prejuicios.

La lucha contra el VIH y las hepatitis virales avanza cuando unimos la ciencia, la organización sanitaria y la acción comunitaria. En un momento en el que disponemos de tratamientos altamente eficaces y estrategias de prevención contrastadas, lo que marca la diferencia no es solo la medicina, sino la capacidad de encontrar a quienes aún no están diagnosticados. Esa es la verdadera frontera del progreso hoy.

Al conmemorar este Día Mundial del Sida, conviene recordar que cada diagnóstico precoz no es solo una estadística: es una vida que se estabiliza, una persona que puede planificar su futuro con serenidad y una comunidad que reduce la transmisión. Programas como FOCUS muestran el camino. Nos indican que avanzar es posible cuando convertimos la detección temprana en una prioridad colectiva, basada en evidencia, integrada en el sistema sanitario y conectada con la vida real de la gente.

El reto sigue siendo grande, pero las herramientas están en nuestras manos. La pregunta, a estas alturas, ya no es si debemos intensificar la búsqueda de casos no detectados, sino cómo acelerarla para que nadie quede atrás.